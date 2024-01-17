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Шварценеггера в Германии заставили заплатить €35 тысяч за часы на границе

  • 17.01.2024, 23:07
Шварценеггера в Германии заставили заплатить €35 тысяч за часы на границе

Актера ранее задержали в аэропорту Мюнхена.

Актеру и бывшему губернатору Калифорнии Арнольду Шварценеггеру пришлось заплатить €35 тыс. из-за уклонения от уплаты таможенных сборов за люксовые швейцарские часы Audemars Piguet по прибытию в Германию, сообщает местная газета Bild.

По ее данным, сами часы оценили в €26 тыс., налог составил €4 тыс., еще €5 тыс. — штраф. Издание пишет, что Шварценеггер был готов оплатить всю сумму картой, но по требованиям закона половину нужно погасить наличными, и поэтому ему пришлось снимать €17,5 тыс. в банке, куда его сопровождал сотрудник аэропорта.

Шварценеггера задержали в аэропорту Мюнхена, расследование из-за часов начало таможенное управление. Там сообщили, что актер должен был оформить часы как ввозимый импорт. Сам Шварценеггер говорил, что собирается продать их на аукционе.

Из Мюнхена он планировал отправиться в австрийский Кицбюэль, где проходит Всемирный климатический саммит.

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