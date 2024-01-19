В Могилевской области пенсионерка подарила внучке квартиру, а через много лет решила оспорить договор 19.01.2024, 11:07

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В вопросе разбирались и психиатры.

Жительница Могилевской области оформила дарственную на свою квартиру внучке, а спустя десятки лет, уже в преклонном возрасте, попыталась оспорить договор дарения через суд. Женщина утверждала, что по состоянию здоровья не понимала юридическое значение сделки. Чтобы разобраться в этом вопросе, суд назначил судебно-психиатрическую экспертизу. Подробности истории рассказали в Госкомитете судебных экспертиз, пишет «Зеркало».

История началась в 90-е годы. Тогда еще довольно молодая женщина после перенесенного инфаркта головного мозга попросила внучку ухаживать за ней, а взамен обещала подарить ей свою квартиру.

На тот момент бабушка была не против оформить сделку документально, к тому же после подписания договора дарения она оставалась жить в квартире. Спустя несколько месяцев здоровье пенсионерки пришло в норму, она обслуживала себя самостоятельно, какое-то время продолжала работать и вела обычный образ жизни, даже занималась стройкой дачи.

Но через много лет истица повторно перенесла инфаркт, ей стало хуже и снова потребовался уход. На сей раз внучка отказалась помогать бабушке, однако право собственности на жилье уже принадлежало ей.

Тогда пенсионерка решила обжаловать решение о дарении квартиры, принятое много лет назад. В суде она доказывала, что при подписании документов заблуждалась относительно природы сделки в силу своего состояния. Внучка не согласилась с этими доводами — по ее словам, бабушка понимала, какую сделку совершает и какими будут последствия.

Чтобы оценить психическое здоровье женщины и принять решение по делу, суд назначил комиссионную судебно-психиатрическую экспертизу, специалисты изучили медицинские документы и другие материалы. По результатам экспертизы они пришли к выводу, что при заключении сделки дарения истица понимала значение своих действий и могла руководить ими.

Окончательное решение в квартирном вопросе примет суд.

Избежать подобных споров в суде можно, если заранее, еще перед заключением сделки, провести психиатрическую экспертизу — так называемую экспертизу сделкоспособности, отметили в Госкомитете судебных экспертиз. Специалисты проведут исследование человека, решившего подписать договор, сделают заключение о состоянии его психического здоровья и способности к совершению юридически значимого действия. Сделки, совершенные после прохождения психиатрической экспертизы, как правило, в суде не оспариваются.