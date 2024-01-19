Коллапс в Клинцах: горящая нефтебаза парализовала работу железной дороги 19.01.2024, 12:08

1,086

Российские пожарные не могут справиться с возгоранием.

В российском городе Клинцы (Брянская область), где БПЛА успешно атаковал нефтебазу, экстренно остановлена работа железной дороги, сообщает dialog.ua.

Пожарные не могут справиться с возгоранием.

Горящая нефтебаза оказалась слишком близко к железнодорожному вокзалу и путям. Работа была полностью парализована. Людей высаживают из поездов.

Также в Клинцы экстренно пригнали пожарный поезд с 120 тоннами воды для тушения горящей нефтебазы.

Площадь пожара, по последним данным, достигла 1 тыс. м². Горят четыре резервуара с бензином.

Клинцы, что в Брянской области, атаковал неизвестный ударный БПЛА примерно в 6:40 по местному времени.

Дрон успешно поразил намеченную цель - нефтебазу, которую РФ использует для снабжения своей армии.

Сильнейший пожар не могут затушить уже несколько часов. Судя по масштабам ЧП, от нефтебазы мало что останется. Власти РФ уверяют, что при ударе обошлось без пострадавших.