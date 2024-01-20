В Клинцах под Брянском, где до сих пор горит нефтебаза, раздались новые взрывы 1 20.01.2024, 9:09

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Возникла паника из-за «атаки беспилотников».

В Брянской области РФ снова раздались взрывы. «Громко» было в российских Клинцах, где до сих пор горит нефтехранилище, которое накануне оказалось под ударом.

О взрывах в Клинцах сообщают российские телеграм-каналы. Оккупанты снова заявляют об «атаке беспилотников», передает «24 Канал».

В Клинцах снова громко

В российских Клинцах Брянской области оккупанты снова жалуются на взрывы. Около 06:30 в городе было шумно и местные жители начали паниковать.

Позже российское минобороны заявило, что Клинцовский район якобы пытались атаковать беспилотники. По словам оккупантов, «ПВО все сбило», а «пострадавших и разрушений нет». На месте падения обломков беспилотника работают оперативные и экстренные службы.

«Над Клинцовским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», – сообщил губернатор Брянской области Богомаз.

В Клинцах под Брянском, где до сих пор горит нефтебаза, раздались новые взрывы

Возникла паника из-за «атаки беспилотников».

В Брянской области РФ снова раздались взрывы. «Громко» было в российских Клинцах, где до сих пор горит нефтехранилище, которое накануне оказалось под ударом.

О взрывах в Клинцах сообщают российские телеграм-каналы. Оккупанты снова заявляют об «атаке беспилотников», передает «24 Канал».

В Клинцах снова громко

В российских Клинцах Брянской области оккупанты снова жалуются на взрывы. Около 06:30 в городе было шумно и местные жители начали паниковать.

Позже российское минобороны заявило, что Клинцовский район якобы пытались атаковать беспилотники. По словам оккупантов, «ПВО все сбило», а «пострадавших и разрушений нет». На месте падения обломков беспилотника работают оперативные и экстренные службы.

«Над Клинцовским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», – сообщил губернатор Брянской области Богомаз.