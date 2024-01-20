Наталья Радина: Рвут сердце портреты похищенных 20.01.2024, 9:30

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Единение и сплоченность еврейского народа поражают.

Главный редактор Charter97.org Наталья Радина поделилась в «Фейсбуке» впечатлениями от увиденного на улицах Израиля:

— Не могла не приехать сегодня в Израиль. Это уже другая страна. Война ощущается во всем. Рвут сердце портреты людей, похищенных «Хамас», они везде: на улицах, площадях и набережных.

Отели Тель-Авива и других центральных городов переполнены беженцами с юга и севера. Постоянно встречаешь вооруженных мужчин и женщин.

Но при этом сплоченность, единение и солидарность людей поражают. Кажется, она стала еще большей. И в этом сила Израиля и еврейского народа. Они победят. Мы победим. Я уверена.