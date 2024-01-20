Доктор назвал продукты, которые белорусам стоит есть в январе и феврале 20.01.2024, 21:10

Они помогут укрепить иммунитет.

Зима и нестабильная погода влияют не только на настроение людей. Врачи предупредили, что они также имеют значение для нашей иммунной систему. Эксперт в области здравоохранения напомнил важность включения витамина D в ваш рацион, чтобы помочь бороться с инфекциями. Но не только.

Доктор Бабак Ашрафи, врач общей практики и клинический руководитель в Superdrug Online Doctor рассказал, что недавние исследования в США установили повышенный риск заболеваний при резком понижении температуры, потому что охлаждение снижает иммунитет в носовой полости и делает нас более восприимчивыми к вирусам. Было обнаружено, что снижение температуры тканей носа всего на 5°C снижает иммунный ответ почти вдвое.

«Быстрые смены теплой погоды на холодную могут вызвать стресс у организма и шокировать иммунную систему, делая вас более уязвимыми к простудам и инфекциям”, — утверждает доктор Ашрафи. Он отметил, что изменение погоды часто совпадает с сезонными вспышками вирусов, таких как грипп.

По словам доктора Ашрафи, эти инфекции могут создать дополнительную нагрузку на иммунную систему. «В холодные месяцы уменьшение воздействия солнечного света может сократить ваш основной источник витамина D, который необходим для здоровой иммунной системы», — рассказал эксперт.

Какие продукты стоит есть?

А значит людям необходимо где-то восполнять дефицит витамина D. И здесь белорусам поможет употребление в пищу жирной рыбы, такой как лосось и скумбрия, грибов, яичных желтков и некоторые витаминизированные апельсиновых соков.

Так, по данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, другие продукты также могут помочь восполнить недостаток витамина D. Среди них:

- сардины,

- сельдь,

- красное мясо,

- печень.

Доктор Ашрафи уверяет, что они могут «помочь защитить вашу иммунную систему, обеспечивая важнейший витаминный заряд».

«И помните, БАДы с витамином D также являются хорошей идеей зимой», — рассказал врач. В той же Великобритании Национальная служба здравоохранения рекомендует всем, включая беременных и кормящих грудью женщин, принимать добавки, содержащей 10 микрограммов витамина D, осенью и зимой.

Важно. А вот весной и летом это делать не надо. Примерно с конца марта или начала апреля до конца сентября большинство людей могут получать весь необходимый им витамин D из солнечного света.

Зачем пить кефир?

Доктор Ашрафи также рекомендовал придерживаться хорошо сбалансированной диеты, богатой фруктами, овощами, нежирным белком и цельными злаками, чтобы обеспечить организм необходимыми питательными веществами для поддержания иммунной функции.

«Пробиотики из йогурта или кефира также отлично помогают поддерживать здоровый микробиом кишечника, который играет важную роль в укреплении иммунитета», — посоветовал он.