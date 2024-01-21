В российских Туле, Смоленске и Орле раздались мощные взрывы 1 21.01.2024, 8:56

2,466

Беспилотники массированно атаковали сразу три области РФ.

В ночь на 21 января сразу в нескольких городах России прогремели мощные взрывы. Местные жители увидели тревогу в небе и услышали грохот.

Об этом сообщают в пабликах РФ. В частности, есть информация о «хлопках» в Туле, Орле и Смоленске. Местные власти пока ничего по этому поводу не сообщили, а Минобороны РФ заявили о работе ПВО.

В частности, сообщается, что российские средства ПВО «сбили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над Орловской областью». Военные страны-агрессора утверждают, что целью дрона были некоторые объекты на территории области, однако не уточняют, какие именно.

Над Смоленской областью также якобы был сбит украинский БПЛА, сообщили в МО РФ. Также указывается, что был уничтожен «украинский беспилотник самолетного типа». Отметим, что Смоленская область находится к западу от Москвы и граничит с территорией Беларуси.

В Тульской области об атаке украинских беспилотников сообщило местное министерство по региональной безопасности. В частности, заявляется, что «система ПВО отразила атаку БПЛА над областью». «По предварительной информации, разрушений инфраструктуры и пострадавших нет», – подчеркнули чиновники.

Однако местные жители рассказывают о продолжающемся и сейчас ряде взрывов. По их словам, в Туле «прилетело» по военному заводу «Щегловский вал». Предприятие производит военную технику, в том числе ПЗРК «Панцирь», а также модернизирует бронетехнику. Подтверждения информации об ударе по предприятию на данный момент нет.

Напомним, как ранее беспилотник атаковал нефтебазу в городе Клинце Брянской области РФ – там вспыхнул мощный пожар, который оперативные службы не смогли быстро потушить. Операцию провело Главное управление разведки украинского Минобороны.