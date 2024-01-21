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Конкурент Трампа от республиканцев Никки Хейли поставила под сомнение его психическое здоровье

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  • 21.01.2024, 16:10
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Конкурент Трампа от республиканцев Никки Хейли поставила под сомнение его психическое здоровье
Никки Хейли

Экс-президент США попытался оправдаться.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли поставила под сомнение психическое здоровье Дональда Трампа после того, как он перепутал ее с бывшим спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Об этом сообщает CNN.

«Вчера вечером Трамп был на митинге, и он несколько раз вспоминал меня, почему я не обеспечила безопасность во время беспорядков в Капитолии. Почему я не справилась с ситуацией 6 января лучше. Я даже не была в Вашингтоне 6 января. Я тогда не была на должности, – отметила Хейли. – Они говорят, что он запутался. Что он говорил о чем-то другом. Что он говорил о Нэнси Пелоси. Он вспоминал меня несколько раз в этом сценарии».

Выступая перед толпой избирателей в городе Кин, штат Нью-Гэмпшир, Хейли заявила, что сомневается в том, является ли Трамп психически пригодным для выполнения обязанностей президента.

В ответ на это Трамп заявил, что несколько месяцев назад прошел когнитивный тест по назначению врача и его результат был отличным.

«Я дам вам знать, когда мне станет плохо; я действительно думаю, что смогу сказать вам. Потому что когда-то мы все становимся больными, – отметил он на предвыборном мероприятии в Манчестере, штат Нью-Гэмпшир. – Я чувствую, что мой ум сейчас сильнее, чем 25 лет назад».

Кроме того, что Трамп перепутал Хейли и Пелоси, утверждение Трампа о том, что спикер Палаты представителей отвечает за безопасность Капитолия США, не соответствует действительности.

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