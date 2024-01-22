закрыть
22 января 2024, понедельник, 16:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Топовый iPhone и Samsung сразились в тесте камер

4
  • 22.01.2024, 14:44
  • 2,460
Топовый iPhone и Samsung сразились в тесте камер

Какой телефон лучше для фото и видео.

Известный техноблогер и автор YouTube-канала SuperSaf провел тест камеры недавно представленного Samsung Galaxy S24 Ultra, сравнив качество снимков с самым топовым смартфоном Apple – iPhone 15 Pro Max. И сравнение оказалось не в пользу первого, пишет УНИАН.

Айфон во многих сценариях снимает лучше, чем главный Android-конкурент: это и обычный режим, и ночная съемка, и портрет. Широкоугольная камера у айфона тоже выдает более четкие снимки с большим количеством деталей.

Где Galaxy S24 Ultra комфортабельно обходит Айфон, так это макросъемка. При 3-4,9X приближении камерофон Samsung выдает более качественные снимки. Впрочем, при 5-кратном приближении разницы почти нет. Вдобавок, у южнокорейского девайса теперь есть ИИ-функции, которые улучшают фото.

В целом, iPhone 15 Pro Max при фотографировании демонстрирует больше деталей и не пересвечивает снимки, как это часто делает Galaxy S24 Ultra.

Если говорить о видеосъемке, то тут iPhone 15 Pro Max однозначный лидер. Но Galaxy S24 Ultra в этом плане заметно улучшился по сравнению с предшественником. 

Как выяснилось в ходе тестов, у Samsung Galaxy S24 Ultra куда лучше автономность, чем у iPhone 15 Pro Max. Южнокорейский девайс не только обошел Айфон, но и установил рекорд среди всех смартфонов-флагманов.

Также новый флагман Samsung обошел iPhone по скорости зарядки. Так, при использовании зарядного устройства USB-C мощностью 45 Вт S24 Ultra достиг 71% заряда за 30 минут по сравнению с 41% при использовании зарядного устройства Apple мощностью 20 Вт. 

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рвут сердце портреты похищенных
Рвут сердце портреты похищенных Наталья Радина
Чтоб вы подавились этими ложками
Чтоб вы подавились этими ложками Ирина Халип
Полеты выдвиженца во сне и наяву
Полеты выдвиженца во сне и наяву Владимир Халип
Очевидно!
Очевидно! Леонид Судаленко