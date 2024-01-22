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Apple может добавить в iPhone 16 еще одну кнопку

  • 22.01.2024, 20:33
Apple может добавить в iPhone 16 еще одну кнопку

За что она будет отвечать.

Apple тестирует новую кнопку камеры для включения ее в нынешний релиз iPhone 16. Об этом сообщает The Information.

По сообщениям, кнопка может быть расположена на правой нижней стороне устройства, чтобы подставлять ее под указательный палец при съемке фотографий и видео в альбомной ориентации. Отличие от ранее распространенных слухов заключается в том, что новая кнопка будет механической с дополнительными емкостными функциями, которые позволят пользователям управлять зумом камеры и устанавливать фокус на объекте съемки.

Новая кнопка камеры тестируется для включения во всю линейку iPhone 16, включая стандартные и Pro модели. Это будет вторая новая кнопка, которая появится у iPhone за последние несколько лет. В прошлом году iPhone 15 Pro и Pro Max получили новую кнопку действия, заменившую традиционный переключатель отключения звука. Она может быть запрограммирована для фотосъемки.

Хотя Apple в настоящее время тестирует новую кнопку камеры, ее планы могут измениться до официального объявления в сентябре.

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