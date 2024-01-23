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В Минске репрессировали голограмму

  • 23.01.2024, 11:17
  • 1,728
В Минске репрессировали голограмму

Чистки затрагивают самые неожиданные сферы.

Посетители Музея Янки Купалы помнят, что экспозиция заканчивалась возможностью посмотреть красиво сделанную голограмму. Живой Янка Купала курил перед нами, радушно махал тебе на прощание. Это было мило, пишет nashaniva.com.

Но уже около полутора лет ее не включают.

Так выглядела голограмма Купалы. Фото: Скрин видео ютуб-канала «3d max and V-ray, Adobe after effects»

«А где же голограмма?» На этот вопрос посетителю в музее не отвечают.

Нет, голограмма не ходила на демонстрации, не требовала свободных выборов и восстановления законности. Но для ее создания давным-давно снялся Александр Подобед. Народный артист Беларуси — сейчас ему 72 года — вместе с коллективом Национального акдемического театра имени Янки Купалы выразил свою позицию в 2020 году. И за это попал в черные списки. Настолько, что и голограмму в музее белорусского классика приказали отключить. Хотя стоила она недешево.

Александр Подобед. Фото kino-teatr.ru

С 2022 года управлять музеем поставили Галину Галынскую, которая до того работала в Музее Великой Отечественной войны.

Один из посетителей дозвонился до нее спросить о судьбе голограммы. Директор Галина Галынская ответила, что та переделывается, будет новый контент. Янка Купала останется, но на новой версии голограммы. Когда она появится, неизвестно.

Музею в этом году исполняется 80 лет.

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