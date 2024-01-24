Белорусы замаскировали сигареты под льдину и отправили в Литву по Неману 3 24.01.2024, 21:14

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Фотофакт.

Контрабандисты пытались переправить партию сигарет из Беларуси в Литву, замаскировав ее под льдину. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Литвы.

Пограничники заметили в Немане льдину, которую несло по течению реки. Они спустили служебный катер на воду и вытащили подозрительный предмет на берег.

Выяснилось, что таким образом контрабандисты пытались переправить сигареты из Беларуси в Литву. Они обернули сигареты белым полиэтиленом, после чего засыпали сверху снегом и льдом.

Вскрыв белорусскую «посылку», пограничники обнаружили 1498 пачек сигарет «Фест» и две пачки «Минск Капитал QS».