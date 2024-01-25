Павел Аракелян: Белорусам нужно понять, что популисты есть и под бело-красно-белым флагом 6 25.01.2024, 13:27

3,822

Павел Аракелян

Важно смотреть на дела людей, а не их слова.

Павел Аракелян — один из самых знаковых джазменов нашей страны. Белорусам он известен как сольным творчеством, так и участием в группах «Крамбамбуля», Apple Tea и Svet Boogie Band. В Беларуси его неоднократно признавали лучшим саксофонистом страны.

После выборов 2020 года он поддержал протесты своей музыкой на дворовых концертах, попадал под арест. Павел покинул Беларусь лишь осенью 2022 года. Сегодня он живет в Вильнюсе, где продолжает музыкальную карьеру.

Сайт Charter97.org поговорил с Павлом Аракеляном о музыке, эмиграции, состоянии культуры внутри Беларуси и важном выборе, которые предстоит сделать белорусам.

— Павел, чем вы живете в Вильнюсе, приняла ли вас джазовая тусовка литовской столицы?

— Практически с первых недель удалось в нее влиться, так как я музыкант довольно неплохого уровня. Многие говорят, что литовцы — довольно холодный народ, но по музыкальной тусовке я этого не заметил. Меня приняли практически с самого начала, сильно поддерживали и сейчас очень хорошо относятся.

Чувствуется очень большая разница по сравнению с Минском. Я приехал в Вильнюс зимой 2022 года, когда были рождественские карнавалы, открытые кафе, ярмарки. Отовсюду идет хорошая музыка, она играет фоном. Если в Минске везде играла русская попса, то в Вильнюсе слышен джаз, блюз, хороший рок. Можно сказать, что у жителей Вильнюса очень хороший музыкальный вкус, это уже как традиция.

В Минске я замечал, что люди часто вымучивают что-то из себя: «Мы же интеллигенты, нужно сходить на джаз». Здесь такого нет. Еще раз повторюсь, что нет засилья русской попсы, которая в нашем регионе, к сожалению, является мейнстримом. Здесь люди спокойно ходят и на классический джаз, и на современный, и на импровизационную музыку. В Литве есть несколько музыкальных фестивалей, через которые проходят десятки тысяч слушателей. Это сильно бросается в глаза. Думаю, это потому, что Литва после развала СССР живет в другом информационном и культурном поле.

— Расскажите о вашем проекте, с которым вы будете выступать 8 февраля?

— В Вильнюсе есть главный джазовый клуб, который называется Jazz Cellar 11. Мы там довольно часто играем в рамках разных проектов, музыкальных джемов. Раз в год мы стараемся проводить концерты авторской музыки. Скопилось очень много материала, поэтому в этот раз, 8 февраля, будет концерт моей авторской музыки. Весь проект будет состоять из посвящений, мы даже назвали его «Dedicated To…» («Посвящаю…»). Музыка будет посвящена различным людям, музыкантам, местам, событиям. В том числе — посвящение литовским музыкантам, которые меня безумно впечатлили. Так что приглашаю всех.

— Как вы оцениваете состояние музыки и культуры внутри Беларуси?

— Меня больше года нет в стране, но, судя по отзывам, в том числе — от близких людей, тех, кто ходил на концерты, понимаю, что в культурном плане все заморозилось и застыло. Русская поп-культура, которая всегда была развитой в Беларуси, сейчас заполонила все музыкальное пространство. Ничего значимого в культурной сфере не происходит. Лично я могу сделать такой же вывод, исходя из количества уехавших знакомых джазовых музыкантов. Безусловно, кто-то остался, но в джазовой сфере в Беларуси всегда не хватало профессионалов. Каждый уехавший — это серьезный удар по сфере в целом.

Как я понимаю, сегодня очень сложно получить разрешение на проведение каких-то концертов. Если раньше все, что не было запрещено, было разрешено, то сегодня — что не разрешено, то запрещено.

— А что скажете о культурных проектах, которые делают белорусы за рубежом?

— Я могу говорить только за свою сферу и высказывать свое мнение. Насколько я вижу, белорусы создают что-то именно для белорусов. Зачастую они, к сожалению, продолжают ориентироваться на русскоязычную аудиторию. Поговаривают, что у нас появились какие-то хорошие проекты в электронной музыке.

В Германии есть очень много хороших музыкантов с белорусскими корнями, которые переехали еще до 2020 года.

— Вы долгое время не уезжали из Беларуси — до осени 2022 года. Вам даже приходилось продавать музыкальные инструменты, чтобы на что-то жить. Вы на что-то надеялись или это была ваша принципиальная позиция?

— Скорее, я надеялся, что что-то должно произойти. Возможно, эта была какая-то инфантильность. Конечно, эмиграция — не самая приятная вещь, тем более — вынужденная. Для меня последним маркером стало предупреждение, что против меня готовятся завести дело. Я понимал, что многие белорусы начали жить своей жизнью, на какие-то быстрые изменения не стоит надеяться. У меня пожилая мама и кот, который болеет сахарным диабетом. Было понимание, что буду сидеть не за что, а за моей семьей некому будет ухаживать.

— Кто или что вас сегодня вдохновляет?

— Еще в 2020 году было понятно, что если мы от этой власти не избавимся, страна превратится в полноценный концлагерь. Сейчас мы наблюдаем за этим процессом. Не могу сказать, что меня сегодня кто-то вдохновляет. Я с огромным уважением отношусь к людям, которые сознательно положили свою жизнь на алтарь белорущины — Марина Адамович, Николай Статкевич. Не могу сказать, что меня сейчас хоть что-то вдохновляет, но это те, за кого я очень сильно переживаю.

Меня за это часто ругают, но скажу, что белорусам сегодня нужно позаботиться о самих себе — о своей безопасности, здоровье.

Второе — прийти к понимаю, что есть популисты, не важно, какие идеи они берут на вооружение, чтобы втереться в доверие к людям. Не важно, эти люди стоят под красно-зеленым или бело-красно-белым флагом. Нужно смотреть на дела. Человек в первую очередь должен показывать свою преданность делу, что он отдал ради Беларуси все. Когда белорусы это осознают, у нас появится какой-то шанс на смену власти и правильный выбор.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях Facebook

YouTube

X.com

vkontakte

ok.ru

Instagram

RSS

Telegram