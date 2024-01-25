За что министру здоровья Пиневичу дали пинка? 25.01.2024, 16:31

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И какой компромат на него есть.

Источники «Нашай Нівы» рассуждают об отставке министра здравоохранения Дмитрия Пиневича.

«Срок годности Пиневича подошел к концу. Он заслуженный боец, очень продуманный бюрократ-карьерист с неплохой карьерой. Он военный врач, но работал и в Госконтроле, поэтому понимает, за что наказывают и как наказывают. Пиневич работал главным врачом в 6-й больнице Минска, возглавлял комитет по здравоохранению Мингорисполкома, почти 10 лет был первым заместителем министра здоровья. Но очень хотел стать министром чего-то другого — например, труда и социальной защиты, — вспоминает собеседник.

Пытался заменить Марианну Щеткину (она была министром труда в 2009—2016 — прим.), но не получилось. Пиневич долго просидел в заместителях [министра здоровья] Василия Жарко и был сильно замазан, почему собственно и хотел уйти в другое министерство — на него был серьезный компромат. Чиновники тогда дали разрешение на использование какого-то из лекарств без испытаний. Естественно, по приказу сверху, но с подписью Пиневича. И когда его назначали министром, то, я так понимаю, ту исторую перевели из папки «уголовное дело» в папку «контролируемый компромат». Пиневич держался за должность, потому что понимал, что если уволится, то могут вернуть уголовное дело».

По словам другого источника, кандидатов на пост министра здравоохранения и в 2020-м было немного. Тогда Владимира Караника перевели в Гродно, и на освободившееся место разглядывали буквально несколько человек — среди них Пиневич и второй заместитель министра Елена Богдан.

Третий собеседник считает, что сейчас Пиневичу не грозит ничего. «Он же вел себя так, как требовала власть. С одной стороны, достижений не было. Ну а какие они могут быть при массовом отъезде медиков? Но и не сказать, что Пиневич что-то завалил. Даже когда пошли все эти «медицинские» уголовные дела — как с теми же ортопедами, ему это в вину не ставили. По крайней мере никак не наказывали. Поэтому отставка абсолютно плановая. Всю вторую половину 2023 года все в системе знали, что Пиневича убирают».