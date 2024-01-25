Ученые рассказали, любители какого напитка живут дольше 7 25.01.2024, 17:00

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Всего три чашки в день продлят молодость.

Напиток, уступающий кофе в популярности, показал себя с новой стороны, продемонстрировав увеличение продолжительности жизни при ежедневном употреблении нескольких его чашек.

Недавние результаты, которые могут вернуть чай на карту популярных напитков, особенно среди молодого поколения, предпочитающего кофе, свидетельствуют о том, что употребление трех чашек чая в день может быть связано с замедлением биологического старения. Это исследование, проведенное учеными из Китая, намекает на то, что регулярное употребление чая может быть секретом более долгой жизни, пишет Daily Mail.

В исследовании, в котором приняли участие около 14 000 человек из Великобритании и Китая, изучались привычки людей, связанные с употреблением чая, включая типы чая (зеленый, черный, желтый или улун) и количество чашек, которые они обычно выпивали в день. Затем исследователи изучили различные показатели здоровья, такие как кровяное давление, уровень холестерина и процент жира в организме, чтобы определить биологический возраст участников, который может отличаться от хронологического в зависимости от состояния здоровья и образа жизни.

Результаты исследования оказались весьма обнадеживающими: у тех, кто регулярно пил чай, были обнаружены маркеры, указывающие на замедление процессов старения. Кроме того, эти любители чая, чаще всего мужчины, вели более здоровый образ жизни, включая правильное питание, и были менее склонны к бессоннице и тревожности.

Исследование показывает, что для получения наиболее значительного антивозрастного эффекта достаточно ежедневно выпивать около трех чашек чая или от шести до восьми граммов чайных листьев. Умеренное потребление чая было связано с наиболее выраженными преимуществами среди тех, кто пил чай постоянно.

Интересно, что исследование не выявило существенных различий в маркерах старения между любителями чая в Великобритании, где популярен черный чай, и в Китае, стране зеленого чая, как и температура, при которой употреблялся чай. Однако исследователи отметили одно ограничение в своем исследовании: они не учитывали размер чайных чашек, которые могут сильно различаться.

Несмотря на то, что исследование носит обсервационный характер и не может окончательно доказать, что чаепитие является причиной замедления биологического старения, полученные результаты являются обнадеживающими. Они позволяют предположить, что полифенолы, основные биологически активные соединения в чае, могут играть определенную роль в этом процессе. Считается, что эти соединения влияют на здоровье кишечника, что, в свою очередь, может сказаться на иммунитете, метаболизме и даже когнитивных функциях с возрастом.

Таким образом, несмотря на то, что популярность чая среди любителей кофе, возможно, упала, это исследование дает убедительные аргументы в пользу того, чтобы вновь обратиться к скромному чаю. Он не только дарит минуты спокойствия в нашей напряженной жизни, но и может быть ключом к более изящному старению, добавляя несколько лет к нашей продолжительности жизни.