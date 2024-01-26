Удар под Иловайском: HIMARS ликвидировал большое скопление военных РФ во время экзамена 3 26.01.2024, 8:07

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Оккупанты лишились опытных операторов БПЛА.

Стали известны подробности удара ракеты HIMARS по российскому военному полигону Восточный под Иловайском, во время которого погибли 24 военных РФ.

24 января на территории воинской части № 78528, что недалеко от села Покровка, проходили занятия по обучению военнослужащих обращению с БПЛА.

«Своеобразный экзамен. Их привезли на двух автобусах. После «экзамена» военнослужащие собрались у припаркованных уазиков и микроавтобусов», — сообщил российский телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.

В 14.40 по этому скоплению военных и машин ударил снаряд реактивной системы HIMARS.

«В ходе удара моментально погибли 22 военнослужащих. Их сразу обнаружили. А тела еще двоих нашли позднее. Трое военнослужащих РФ с минновзрывными ранениями были госпитализированы. Кроме того, в ходе удара были разрушены два УАЗ «Патриот», УАЗ 452 (буханка) и «Форд транзит». На них, судя по всему, собирались вывозить участников программы обучения работе с БПЛА», — приводят подробности российские СМИ.

Что произошло: версия российских СМИ

О звуках взрывов в расположенном в стороне от линии фронта Иловайске в среду, 24 января, сообщили местные паблики. Российский блогер Владимир Романов даже писал, что в результате ракетного удара по полигону погибли операторы беспилотников проекта «Судный день» из так называемого батальона им. Павла Судоплатова. При этом командир якобы разослал операторам сообщение о времени и месте проведения тренировки заранее.

Примечательно то, что российский военкор добавил: никого не поразило, кроме операторов БПЛА, несмотря на то, что на полигоне было более 150 человек.

Россияне обвинили Украину и заявили, что обстрел был произведен из РСЗО HIMARS. При этом, по данным российских СМИ, в результате обстрела якобы есть погибшие и раненые российские военные. Их количество, как пишут российские «Важные истории», — 24 человека.

Информацию об ударе, причем именно по операторам беспилотников, косвенно подтвердил прокремлевский политолог Алексей Чадаев, который, в том числе, по сведениям «Радио Свобода», курирует программы, связанные с использованием российскими военными беспилотников.

«По полигону судоплатовцев. Давайте не будем недооценивать противника и валить все на организаторов. Увы, у врага так: каждый оператор — ценная мишень, а много операторов и инструкторов в одном месте — очень ценная мишень», — пишет Чадаев.

Что произошло: версия украинских пабликов

Одним из первых о произошедшем под Иловайском сообщил блогер и журналист Денис Казанский в своей соцсети Х. При этом он также сослался на российские каналы.

Эту же информацию уже 25 января в своем телеграм-канале подтвердил военный корреспондент Юрий Бутусов. Однако он также не утверждал реальность этих сведений, хотя сообщил, что в четверг, 25 января, местные телеграм-каналы оккупированного Иловайска писали о большом количестве машин скорой помощи в городе и взрывах на военном полигоне, в результате чего есть погибшие и раненые.