Юрий Шевчук записал видео в поддержку Бориса Надеждина 2 26.01.2024, 10:09

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Это единственный из кандидатов в президенты РФ, заявивший об антивоенной позиции.

Лидер рок-группы ДДТ Юрий Шевчук, ранее выступивший против войны с Украиной, записал видео в поддержку кандидата в президенты России Бориса Надеждина. Он единственный из кандидатов, заявляющий об антивоенной позиции. Сейчас идет сбор подписей в поддержку его выдвижения, передает «Радио Свобода».

«Я за мир и поэтому, как и многие, голосую за Бориса Надеждина. И всем нам удачи» - говорит Шевчук на коротком видео, которое вечером в четверг опубликовал в соцсетях Надеждин.

Кампания в поддержку политика начала привлекать внимание в особенности в последние дни, когда у пунктов сбора подписей в его поддержку начали собираться большие очереди.

Надеждина поддержал ряд антивоенных оппозиционных политиков, в том числе живущих за границей. Накануне подпись в его поддержку поставила жена признанного политзаключенным Алексея Навального Юлия.

В штабе Надеждина ранее заявляли, что 25 января будет последним днем сбора подписей - до 31 января их нужно подать в Центризбирком.

Официально о завершении сбора пока не объявлено. В штабе утверждают, что за Надеждина подписались уже более 150 тысяч человек при необходимых 100 тысячах. Нужно, однако, чтобы подписи были не менее чем из 40 регионов, причем из одного региона - не больше 2500. Пока не известно, удалось ли команде Надеждина соблюсти эти требования.

Канал «Можем объяснить» со ссылкой на источники утверждает, что администрация президента России якобы рекомендовала ЦИК не допустить Надеждина до выборов из-за его откровенно антивоенной риторики, хотя раньше была не против его участия. Сам кандидат это не комментировал.