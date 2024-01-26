В Кремле началась суета 3 Андрей Окунь

26.01.2024, 12:25

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Это многое говорит об «эффективности» Путина.

За 20 лет у власти Путин так и не смог построить государство, в котором люди его бы искренне любили.

Другой вопрос, нужна ли действующему президенту любовь россиян? Тут уж я бессилен, но можно сказать, что по крайней мере ему хватает той, искусственной и постановочной, которую заботливо плетут вокруг него бесчисленные приближенные.

Но когда дело доходит до живой встречи с народом, тут в Кремле начинается суета. Оказывается, что просто так без подготовки Путина выпустить в народ нельзя — нет уверенности в том, как люди себя поведут. Поэтому местные власти перекрывают дороги, ФСО выставляет снайперов, а чиновники разной величины муштруют своих работников, чтобы вели себя чинно и благородно.

Все-таки есть нечто унизительное в том, что где бы Путин ни появился, везде приходится останавливать жизнь. Вот вчера он был в Калининграде. Так, в одном из общежитий студентам запретили вызывать скорую помощь, стирать одежду, приводить гостей и заказывать доставку еды. Руководство общежития также закрыло все входы, кроме одного, а оставшийся проход обнесли забором и выставили около него охрану.

Это многое говорит об эффективности Путина. За 20 лет он так и не смог построить государство, в котором бы ему не приходилось каждый раз обращаться за помощью бюрократов, чтобы выиграть выборы.

Андрей Окунь, «Телеграм»