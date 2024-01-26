закрыть
26 января 2024, пятница, 13:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Кремле началась суета

3
  • Андрей Окунь
  • 26.01.2024, 12:25
  • 6,452
В Кремле началась суета

Это многое говорит об «эффективности» Путина.

За 20 лет у власти Путин так и не смог построить государство, в котором люди его бы искренне любили.

Другой вопрос, нужна ли действующему президенту любовь россиян? Тут уж я бессилен, но можно сказать, что по крайней мере ему хватает той, искусственной и постановочной, которую заботливо плетут вокруг него бесчисленные приближенные.

Но когда дело доходит до живой встречи с народом, тут в Кремле начинается суета. Оказывается, что просто так без подготовки Путина выпустить в народ нельзя — нет уверенности в том, как люди себя поведут. Поэтому местные власти перекрывают дороги, ФСО выставляет снайперов, а чиновники разной величины муштруют своих работников, чтобы вели себя чинно и благородно.

Все-таки есть нечто унизительное в том, что где бы Путин ни появился, везде приходится останавливать жизнь. Вот вчера он был в Калининграде. Так, в одном из общежитий студентам запретили вызывать скорую помощь, стирать одежду, приводить гостей и заказывать доставку еды. Руководство общежития также закрыло все входы, кроме одного, а оставшийся проход обнесли забором и выставили около него охрану.

Это многое говорит об эффективности Путина. За 20 лет он так и не смог построить государство, в котором бы ему не приходилось каждый раз обращаться за помощью бюрократов, чтобы выиграть выборы.

Андрей Окунь, «Телеграм»

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Безумие ради безумия
Безумие ради безумия Ирина Халип
Зачем Украина напоминает о своих исторических землях в РФ
Зачем Украина напоминает о своих исторических землях в РФ Владимир Фесенко
У Путина отпадет охота воевать
У Путина отпадет охота воевать Альфред Кох
Рвут сердце портреты похищенных
Рвут сердце портреты похищенных Наталья Радина