Рада БНР призывает широко отметить 100-летие Василя Быкова 1 26.01.2024, 14:32

Писатель был в первом ряду борьбы за восстановление независимости Беларуси.

19 июня исполнится 100 лет со дня рождения Василя Быкова. По этому поводу Рада Белорусской Народной Республики обратилась к белорусам с призывом широко отметить эту дату «и продемонстрировать наше единство в защите национальных ценностей».

«Быков поднял белорусскую литературу на мировой уровень и был в первом ряду борьбы за восстановление независимости Беларуси, за национальное возрождение. Он не боялся говорить правду в лицо диктатору и последние годы жизни должен был провести на чужбине, — говорится в размещенном обращении. — До сих пор в столице Беларуси, несмотря на многолетние требования общественности, нет ни улицы Василя Быкова, ни памятника выдающемуся писателю. Прекращены и «быковские дни» на его малой родине, в Ушачском районе, которые ежегодно собирали поклонников изящной словесности».

«Беларусь возродится, если не покорится чужой силе», — вспоминают слова Василя Быкова авторы обращения.

«При действительно белорусской власти юбилей писателя был бы общенациональным событием, однако нынешний промосковский режим насаждает чужие праздники», — подчеркивается в обращении.

Рада БНР отмечает, что пока память Василя Быкова не увековечена должным образом на государственном уровне, белорусы на родине и за рубежом имеют «и повод, и обязанность продемонстрировать всему миру «имя и силу белоруса», воплощенную и в фигуре великого писателя, и в лицах лучших дочерей и сыновей Беларуси, борющихся за ее свободу».