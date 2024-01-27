Российский рэпер Моргенштерн сообщил о запрете въезда в ОАЭ 27.01.2024, 3:44

Он два с половиной года жил в стране как турист.

Российскому рэперу Алишеру Моргенштерну запретили въезд в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом он сам рассказал в видео, опубликованном на его YouTube-канале.

По словам Моргенштерна, он не получал резидентство ОАЭ и два с половиной года жил в стране как турист. Когда у него закончилась виза, ему отказали в ее продлении, и он «скитался» две-три недели в Казахстане и Таиланде, ожидая, что «проблема как-то решится». Потом ему сообщили, что он может вернуться в ОАЭ. По его словам, в аэропорте в Таиланде, откуда он собирался вылететь в Дубай, ему сказали: «Извините, вам закрыт въезд в страну».

Моргенштерн утверждает, что официальную причину запрета ему не сказали. Он получил «неофициальную информацию», но не может ее раскрыть. Рэпер считает, что «злые люди» решили усложнить ему жизнь после интервью Ксении Собчак в ноябре 2023 года, в котором он рассказывал, что «встал на ноги, купил квартиру, открыл бизнес» в Дубае.

Моргенштерн обратился в властям ОАЭ и попросил сообщить ему официальную причину запрета на въезд. «Я очень полюбил вашу страну и действительно начал считать ее своим домом. <…> Я отказываюсь верить в причины, которые мне называют «приближенные к властям люди», — сказал он. Рэпер подчеркнул, что не нарушал законы ОАЭ и «никогда за время нахождения в Дубае <...> не делал никаких политических высказываний».

Сейчас Моргенштерн находится на Бали. Он сообщил, что оформляет визу в США.