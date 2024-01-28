Названы три суперпродукта, улучшающих память и работу мозга после 40 лет 28.01.2024, 9:44

Диету в этом возрасте нужно менять.

Многие люди с возрастом начинают испытывать снижение когнитивных функций, особенно памяти. Если вам за 40 и вы понимаете, что память уже не та, то есть вещи, которые вы можете сделать, чтобы не дать проблеме выйти из-под контроля.

Специалисты отмечают, что лучшее, что вы можете сделать в этом случае - уделить приоритетное внимание диете, полезной для мозга, пишет Shefinds.

Диетолог Мэри Сабат назвала три основных продукта, которые помогут держать голову в порядке.

1. Листовая зелень

Листовая зелень, такая как шпинат и капуста, могут творить чудеса с мозгом, особенно когда дело касается памяти и настроения.

«Листовая зелень богата питательными веществами, включая фолиевую кислоту, витамины и антиоксиданты. Эти питательные вещества играют решающую роль в здоровье мозга и связаны с улучшением когнитивных функций и регуляцией настроения», - отметила Сабат.

2. Черника

Нет ничего лучше, чем ягоды, особенно черника, когда речь идет о самых полезных для здоровья продуктах. «Черника особенно полезна для вашей памяти», - подчеркнула Сабат.

«Черника богата антиоксидантами, в частности флавоноидами, называемыми антоцианами, которые связаны с улучшением когнитивных функций и памяти. Они помогают защитить мозг от окислительного стресса и воспаления, которые могут способствовать возрастному снижению когнитивных функций. Было даже доказано, что их соединения улучшают связь между клетками мозга и повышают пластичность, что имеет решающее значение для памяти и обучения», - рассказала специалист.

3. Жирная рыба

Белок является важным компонентом любого здорового питания. Если вы ищете вариант, который будет полезен телу и мозгу, жирная рыба станет отличным выбором. «Жирная рыба, такая как лосось, скумбрия и сардины, являются отличным источником жирных кислот омега-3», - перечислила диетолог.

«Омега-3 необходимы для здоровья мозга и играют жизненно важную роль в поддержании когнитивных функций и регуляции настроения. Эти полезные жиры помогают уменьшить воспаление в мозге, улучшить кровоток и поддержать рост и развитие клеток мозга», - детализировала Сабат.