Собчак рассказала, кто донес Путину о «голой вечеринке» в клубе «Мутабор»7
- 28.01.2024, 13:18
- 6,038
Именно его оценка вызвала жесткую реакцию Кремля.
Российская журналистка Ксения Собчак утверждает, что именно режиссер Никита Михалков рассказал президенту РФ Владимиру Путину о «голой вечеринке» Насти Ивлеевой в клубе «Мутабор».
Он также показал ему видео с мероприятия, сопроводив «комментарием про 666 и сатанинскую вечеринку».
«Путин его уважает, любит и Михалков, когда ему надо, вполне может донести свою позицию, привести аргументы, накрутить и убедить в своей точке зрения намертво. Именно поэтому со стороны власти была такая жесткая реакция», – утверждает Собчак.