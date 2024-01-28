Собчак рассказала, кто донес Путину о «голой вечеринке» в клубе «Мутабор» 7 28.01.2024, 13:18

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Именно его оценка вызвала жесткую реакцию Кремля.

Российская журналистка Ксения Собчак утверждает, что именно режиссер Никита Михалков рассказал президенту РФ Владимиру Путину о «голой вечеринке» Насти Ивлеевой в клубе «Мутабор».

Он также показал ему видео с мероприятия, сопроводив «комментарием про 666 и сатанинскую вечеринку».

«Путин его уважает, любит и Михалков, когда ему надо, вполне может донести свою позицию, привести аргументы, накрутить и убедить в своей точке зрения намертво. Именно поэтому со стороны власти была такая жесткая реакция», – утверждает Собчак.