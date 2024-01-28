Жаба и гадюка Телеграм-канал «СерпомПо»

28.01.2024, 15:28

Фото: https://informator.ua/

На каждого доносчика найдется свой доносчик.

Как это мило. Собчак просветила общественность, что это Михалков показал Путину видео «голой вечеринки». Как известно, вслед за этим последовали запреты концертов многих участников этого мероприятия, их стали вырезать из новогодних шоу, замазывать на афишах; налоговая заинтересовалась организатором party Ивлеевой, а суд принял иск от возмущенной общественности к МТС (спонсор «оголения») на 1 млрд рублей.

Чудная страна. На каждого доносчика найдется свой доносчик.

Но в таких случаях, как этот, гражданам, большинству которых нет дела ни до «голой вечеринки», ни до Собчак с Михалковым, остается только наблюдать, кто кого побольнее... ужалит.

P.S. Особенно противно, что Собчак прикрыла свой доносец защитой памяти Льва Рубинштейна, посоветовав Михалкову показать Путину антисемитскую статью на смерть поэта в «Экспресс-газете». Об этом уже давно все написали, и если бы Путин и Co реально бы боролись с нацизмом и антисемитизмом, авторам статьи уже давно бы задали вопросы, а то и дело возбудили.

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