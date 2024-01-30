БПЛА атаковал нефтебазу крупнейшей компании РФ в Калуге 30.01.2024, 11:07

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Что известно.

В городе Калуга (Российская Федерация) утром 30 января на территории нефтебазы АО «Калуганефтепродукт» на Грабцевском шоссе упал БПЛА. По данным СМИ, беспилотник был сбит российскими военными.

Об этом сообщил проект ASTRA со ссылкой на собственные источники. «Предварительно, пострадавших и повреждений нет», – заявляется в посте.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша подтвердил попытку атаки. «Возгораний и пострадавших нет... На месте происшествия работают оперативные группы», – заявил он в социальных сетях.

Шапша утверждает, что «обломки БПЛА упали на крышу технической нежилой постройки» в окрестностях города.

«Калуганефтепродукт» в России называют одной из ведущих нефтяных компаний. Она входит в десятку крупнейших частных нефтяных компаний в мире по объемам добычи нефти.

В состав акционерного общества входят три нефтебазы: Балабановская, Калужская, Людиновская.

В России заявили о массированной атаке дронов

В Министерстве обороны России заявили о массированной атаке дронов сегодня ночью, 30 января.

Оккупанты утверждают, что этой ночью российскими силами противовоздушной обороны якобы была отбита массированная атака беспилотников.

В российском оборонном ведомстве заявили, что якобы был сбит 21 дрон, в том числе 11 над Крымом, 5 - над Белгородской областью, 3 - над Брянской, по одному - над Калужской и Тульской областями.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что обломок беспилотника упал на крышу нежилого сооружения на окраине Калуги.