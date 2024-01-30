По стопам Гитлера: Кремль собирает 20 тысяч наемников в «Африканский корпус» 1 30.01.2024, 11:20

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Издание Bloomberg раскрыло планы РФ.

Россия, стремясь расширить свое влияние в Африке, набирает 20 тысяч солдат, чтобы заменить наемников группы «Вагнера» по всему континенту.

Об этом сообщает Bloomberg.

Африканский корпус, который носит название экспедиционного корпуса Адольфа Гитлера, намерен к середине года привлечь новых рекрутов и бывших боевиков «Вагнера» для развертывания как минимум в пяти дружественных России странах - Буркина-Фасо, Ливии, Мали, Центральноафриканской Республике и Нигере. Формально группа «Вагнера» была расформирована после смерти Пригожина, но продолжает действовать.

Но еще неизвестно, где Россия сможет найти солдат, которых, по словам человека, близкого к минобороны России, ищет группа. На пике своего развития операции «Вагнера» в Африке насчитывали не более нескольких тысяч человек. Кроме того, Россия пытается завербовать как минимум еще 250 тысяч военнослужащих для боевых действий в Украине в этом году.

Африканский корпус усилит военное присутствие России с помощью, сети баз, контролируемых министерством обороны, в попытке возродить влияние Москвы на континенте времен холодной войны в период резкого снижения влияния Запада. Это также позволило бы Кремлю консолидировать контроль над бизнес-сетью «Вагнера» в Африке, включая потенциально прибыльные горнодобывающие интересы, после гибели в прошлом году основателя группы Евгения Пригожина.

В то же время переход к официальной военной роли разрушит отношение к операциям «Вагнера», которые давали Кремлю правдоподобное отрицание обвинений ООН в военных преступлениях в Африке, выдвинутых против группировки наемников.

«У русских есть и обратная сторона: у них больше нет возможности отрицать свою позицию», - сказал Дж. Питер Фам, бывший специальный посланник США в Сахеле. «Если это будет официально оформлено, особенно после вывода французских войск, это, безусловно, станет гораздо более значительным и потенциально длительным сдвигом в геополитических и дипломатических отношениях». Французские войска, сражающиеся с боевиками в Сахеле, покинули Мали и Буркина-Фасо после того, как военные свергли гражданское правительство и приблизились к России.

Старт

Подход Москвы начался с малого. В прошлую среду около 100 российских военнослужащих прибыли в Буркина-Фасо, чтобы обеспечить безопасность капитана Ибрагима Траоре, который захватил власть в результате военного переворота 2022 года.

Но у Кремля амбициозные планы: построить региональную штаб-квартиру в Центральноафриканской Республике, где на протяжении последних шести лет группа «Вагнера» вел жестокую кампанию от имени президента и внедрилась в аппарат национальной безопасности в обмен на алмазы и золото..

«Военная база будет построена. У нас здесь много мужчин и много русских. Необходимо предоставить им базу», - заявил Bloomberg News по телефону Патрик Бида Куягбеле, старший советник президента Фостена-Арканжа Туадеры. Он сказал, что точное местоположение базы «совершенно секретно», и правительство все еще находится в процессе анализа нескольких объектов.

Число российских военнослужащих в ЦАР почти удвоилось и достигло почти 2 тысяч с сентября - через месяц после смерти Пригожина - что является признаком того, насколько «интенсифицировалось» сотрудничество в области безопасности с Россией, сказал Куягбеле.

Щупальца гидры

Москва извлекла выгоду из дестабилизации в Западной Африке, вызванной военными переворотами и исламистскими восстаниями в Мали, Нигере и Буркина-Фасо.

В сентябре три страны Сахеля и Россия подписали пакт о взаимной обороне. На прошлой неделе военный лидер соседа Нигера Чада, который сейчас считается последним оплотом западного влияния в Сахеле, встретился с Путиным в Москве, чтобы обсудить сотрудничество в сфере безопасности.

Высокопоставленный представитель Госдепартамента США в Африке Молли Фи выразила обеспокоенность тем, что России удастся заключить сделку о военном присутствии в Нигере, где у США есть крупная база беспилотников. Новая армейская хунта страны в прошлом году также изгнала французские войска и фактически добилась закрытия посольства Франции.

«Если бы они выбрали партнерство с такими странами, как Россия, это было бы очень сложно», - сказала Фи 18 января. «Мы надеемся, что они примут правильное решение».

Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров, отвечающий за деятельность «Вагнера» в Африке и на Ближнем Востоке, посетил Нигер в начале декабря. В этом месяце премьер-министр страны отправился в Москву для переговоров и подписания нового оборонного соглашения с Кремлем.

В ноябре армия Мали с помощью российских боевиков отбила стратегически важный северный город Кидаль, который удерживался сепаратистскими повстанцами более десяти лет. Как и в других странах, в Мали подрядчики «Вагнера» медленно (хотя и не полностью) заменяются силами регулярной армии, сообщили два западных чиновника на условиях анонимности.

Ожидается, что наряду со своей ролью в поддержке режимов, Африканский корпус сохранит фокус «Вагнера» на добыче сырьевых ресурсов с целью привлечения твердой валюты для финансирования войны в Украине, заявили официальные лица.

«Может быть, пока это и ребрендинг, но это уже отличный результат для россиян», - сказал Лу Осборн, аналитик All Eyes on Wagner, консорциума, который отслеживает деятельность группы и ее преемника. «Внезапно они уходят от «Вагнера», для сдерживания которого Запад приложил немало усилий - появились новые щупальца гидры, и теперь они называются Африканским корпусом».

Африканский корпус Вермахта действовал в 1941-1943 года. В итоге союзные войска антигитлеровской коалиции принудили к сдаче в плен 250 тысяч немецких и итальянских солдат африканской группировки, включая большую часть «Африканского корпуса» под командованием Эрвина Роммеля.