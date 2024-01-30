Редкая птица: в США продали эксклюзивный суперкар Дональда Трампа
- 30.01.2024, 12:12
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Сумма впечатляет.
На аукционе Barrett-Jackson's Scottsdale продали окрашенный на заказ Lamborghini Diablo VT, который заказал экс-президент Дональд Трамп. Его стоимость составила 1,1 миллиона долларов, это один из самых дорогих Diablo на планете.
45-й президент Соединенных Штатов был владельцем автомобиля с 1997 по 2002 год. Это единственный родстер VT 1997 года, окрашенный в цвет синий Le Mans.
Трамп имел хорошие отношения с Lamborghini, поэтому получил разрешение на покраску.
Об этом говорится на сайте аукционного дома.
В дополнение к цвету, Diablo VT Roadster был со специальной табличкой, установленной на дверях с надписью «Donald Trump 1997 Diablo»
Суперкар содержит 5,7-литровый атмосферный V12 мощностью 492 л.с, суперкар разгоняется до максимальной скорости 325 км/ч.
Трамп продал машину летом 2002 году, продажа Diablo побила рекорд цен за эту же марку авто на аукционах.