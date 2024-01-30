МТЗ решил выпускать тракторы только в одном цвете 10 30.01.2024, 21:19

4,952

Почему?

Единственное цветовое решение для всей линейки тракторов BЕLARUS ввели на Минском тракторном заводе. За основной цвет приняли красный, сообщили на МТЗ.

Долгое время у тракторов было два варианта расцветок: красный верх, черные остовы и серые диски колес, а также синий верх, черные остовы и черные диски колес. Сейчас все модели серийного исполнения изготавливаются с преобладанием красного цвета. Черными остались кабина, части облицовки и отдельные детали типа кронштейнов и скреплений. Изменения сильнее всего заметны по легендарному синему трактору модели BELARUS 82.1.

«Прежде всего, перед нами стояла задача убрать многоцветность. Преобладанием красного цвета мы хотим показать, что наш трактор прост в эксплуатации. Кроме того, единый цвет экономически более оправдан. Ну и, конечно, чего скрывать, раньше черные остовы камуфлировали не всегда высокое качество исполнения. Красный же цвет демонстрирует новый уровень организации производственных процессов и конечного продукта», – рассказал начальник отдела дизайна МТЗ Андрей Заболотный.