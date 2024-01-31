Загадочное исчезновение российского Су-24 возле Змеиного: полковник ВСУ раскрыл детали 1 31.01.2024, 8:22

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Зачем оккупанты рисковали своим самолетом?

29 января в районе острова Змеиный с экранов радаров скрылся российский бомбардировщик Су-24. Уже 30 января в сводке Генштаба появился новый уничтоженный самолет.

В эфире «24 Канала» военный эксперт летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал, что мог делать Су-24 возле Змеиного.

Исчезновение Су-24

По его словам, Су-24 это фронтовой бомбардировщик. Россияне используют его в районе острова Змеиный для сброса мин.

«Им удобно заходить на это направление. Там есть определенный узкий проход для кораблей, идущих в районе Змеиного. Вот они и пытаются это направление заменять», – рассказал военный эксперт.

«Я так думаю, что мы уже второй Су-34 отминусовали. Раз это появилось, то будет и от Генштаба непосредственный рассказ об уничтожении этого самолета», – отметил Роман Свитан.

«До Змеиного примерно километров с 30. Если там стоит любой из переданных нам ЗРК, например, NASAMS IRIS-T SAMP/T или Patriot – достанут. То есть мы можем уничтожать самолеты противника.

Они пытаются на малых высотах прижаться к земле спрятаться за кривизной. Однако, скорее всего, у нас есть механизмы как их и там сбивать», – отметил военный эксперт.

Что происходит на левом берегу Днепра

Россияне однозначно будут усиливать оборонительные сооружения. Они понимают если зайдет авиация и пилоты будут разрабатывать наступательные операции, то оптимальная для них работа как раз по левому берегу.

«После завоевания преимуществ в воздухе у россиян не будет никакой возможности удержаться за левый берег. Им придется отходить и они это уже планируют», – подчеркнул Роман Свитан.

«Как работает авиация они это прекрасно знают, ведь сами работали так. Видели что происходит, если начинает работать бомбардировщик», – отметил Свитан.

Направление с левого берега одно из самых оптимальных для ВСУ – и для работы авиации, и для выполнения боевых задач. Прогнозируя эти процессы, россияне уже пытаются себя обезопасить.