Россиянка устроила «комедию» в Казахстане, шантажируя таксиста 31.01.2024, 10:02

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Провокация может быть частью российской ИПСО.

Россиянка наклеветала на водителя в Казахстане, пожаловавшись службе поддержки на якобы домогательства с его стороны.

Видео конфликта россиянки с местным таксистом опубликовали в Х.

Авторы поста утверждают, что таким образом русскоговорящая женщина пыталась «выбить» из водителя деньги. Впрочем, следует отметить, настоящая причина «комедии», которую устроила пассажирка казахского сервиса, неизвестна.

В то же время из ролика, снятого самим пострадавшим, следует, что жалобы россиянки были беспочвенны - с водителем она общалась ровным тоном, тогда как в разговоре с оператором перешла ни с того, ни с сего на крик.

«Я села в такси… В общем, мужчина начал такие вещи говорить, мне даже стыдно сказать. Во-первых, он начал меня меня оскорблять, домогаться… Господи, приедьте», - прокричала россиянка в телефон.

Затем женщина легла на сидение и начала сама себя душить. Сам парень снимал происходящее на камеру, не скрывая своего удивления.

«Это ужас какой-то! Я ее пальцем не трогал», - ответил парень.

В сети предположили, что инсценированная россиянкой ситуация могла вполне быть частью ИПСО России против Казахстана.

«Скоро они начнут требовать, чтобы Путин ввел войска в Казахстан под лозунгом защиты русскоязычного населения!» - высказался пользователь под ником «Посланник мира».