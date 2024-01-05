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У Путина появились серьезные проблемы на «предвыборной гонке»

  • 5.01.2024, 8:21
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У Путина появились серьезные проблемы на «предвыборной гонке»

Раньше глава РФ мог себе это позволить.

В марте 2024 года в России пройдут президентские «выборы». Хотя их результаты понятны всем, Путин не перестает разыгрывать фарс «легитимности» выборов. Однако он столкнулся с проблемами.

Дело в том, что Владимиру Путину необходимо собрать достаточное количество подписей для участия в выборах. Российский политтехнолог Аббас Галлямов рассказал «24 Каналу», какие трудности ожидают Путина.

Какая проблема у Путина

Владимир Путин решил пойти на выборы как самовыдвиженец. Вероятно, выдвигаться от партии «Единая Россия» он не хотел из-за низкого уровня доверия к партии.

«Раньше он мог себе это позволить. Его рейтинг был таков, что выдвижение от «Единой России» не могло его утопить, а теперь ситуация такова, что дополнительного бремени Путину не нужно»,

– отметил Аббас Галлямов.

Путин стал самовыдвиженцем. В этом случае по закону ему необходимо собрать 300 тысяч подписей избирателей для регистрации на выборах. Нельзя сказать, что диктатор не насобирал бы этих голосов и что никто бы добровольно в России за Путина не проголосовал. Количество сторонников Путина значительно больше.

«По моим оценкам, около трети жителей России готовы проголосовать за Путина. Без особой привязанности и радости, они лояльны по привычке. Грубо говоря, можно собрать не 300 тысяч голосов, а три миллиона и гораздо больше. Но эта политическая система уничтожила все каналы связи между властью и обществом», – объяснил политтехнолог.

И здесь начинаются проблемы для Владимира Путина. Кремль создал суррогаты, формальные каналы для общения с россиянами. Но с их помощью невозможно набрать голоса живых людей, которые так нужны Путину.

В России сейчас открыты пункты, где можно отдать свои подписи в поддержку Владимира Путина. Однако люди не спешат идти и проявлять свою приверженность диктатору таким образом.

«Это особенность авторитарной системы: все лояльные крайне пассивны. Сторонники Путина есть, но они бездействуют. «Единороссов» с дивана не поднимешь», – подчеркнул Галлямов.

Путин не может положиться даже на свой электорат. Единственное, как он может получить нужные подписи через административный ресурс. То есть когда людей отлавливают на рабочих местах – и заставляют отдавать свои подписи за Путина.

Так и поступили в Омске, где не собрали ожидаемое количество подписей для поддержки диктатора. Происходит это и в других регионах – в школах, на предприятиях, в административных учреждениях заставляют людей поддержать Владимира Путина.

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