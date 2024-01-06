Нанесен удар по военному аэродрому «Саки» в Крыму 6.01.2024, 8:35

2,194

На авиабазе находились российские бомбардировщики Су-24 и истребители Су-30.

В ночь на 6 января на территории временно оккупированного Крыма прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ.

Над полуостровом сработала противовоздушная оборона, сообщила пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

В Минобороны РФ заявили о перехвате и уничтожении четырех «авиационных управляемых ракет» над Крымом. В атаке российское оборонное ведомство обвинило Украину.

Мониторинговый Telegram-канал «Крымский ветер» сообщил о минимум десяти взрывах в Евпатории. Взрывы также прогремели в населенных пунктах Саки и Новофедоровка.

Позже появилась информация о падении обломков на частный дом в Михайловке. Подписчики паблика сообщили, что на месте происшествия вспыхнул пожар.

По данным канала, под ударом оказался военный аэродром «Саки», расположенный в Новофедоровке. Как отмечают авторы публикации, в «Саках» базируется 43 истребительный авиационный полк Военно-воздушных сил РФ, поддерживающей российские войска на юге Украины. На его вооружении — бомбардировщики Су-24 и истребители Су-30.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».