Что произойдет с организмом, если каждый день есть ананас 2 6.01.2024, 14:21

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Ученые поделились выводами.

Ананас - тропический фрукт, известный своим отчетливо сладким вкусом и богатым составом питательных веществ. Этот универсальный фрукт можно употреблять в свежем, замороженном, приготовленном на гриле виде или в качестве питательного ингредиента во многих рецептах.ё

Как пишет health.com, ананасы являются хорошим источником антиоксидантов, пищеварительных ферментов, а также витаминов и минералов.

Отмечается, что исследования подтвердили пользу ананасов для здоровья, подчеркнув противовоспалительную и антиоксидантную активность ананаса, а также его роль в пищеварении и поддержке иммунитета.

Ананас - польза

Итак, ананас является отличным источником витаминов, минералов и антиоксидантов. Вот чем именно он полезен, по выводам ученых:

антиоксидантная активность (ананас содержит антиоксиданты, которые помогают предотвратить окисление и воспаление; флавоноиды,

содержащиеся в ананасах, помогают избавить организм от свободных радикалов; ананас содержит значительно больше антиоксидантных соединений, чем некоторые фрукты, такие как авокадо и патайя);

может поддерживать здоровье кишечника (ананас содержит бромелайн, пищеварительный фермент, который может расщеплять структурные белки и поддерживать всасывание в тонком кишечнике; также бромелайн может расщеплять жесткие белки мяса, поэтому его часто используют в качестве размягчителя мяса в коммерческих целях);

может повысить иммунитет (содержание витаминов и минералов способствует укреплению иммунитета, о чем свидетельствует исследование 2014 года);

может поддерживать восстановление (ананас может сократить время, необходимое для восстановления после физических упражнений и операций);

может поддерживать здоровый уровень холестерина (антиоксидантные свойства ананаса также могут принести пользу здоровью сердца благодаря его способности снижать уровень липидов);

защищает от повреждения кожи (витамин С - антиоксидант, который играет жизненно важную роль для кожи; он помогает бороться с повреждениями кожи, вызванными воздействием солнца и загрязнением окружающей среды);

может облегчить боль при артрите (бромелайн в ананасе был связан с противоартритным действием в моделях на животных и в клинических исследованиях);

может поддерживать здоровье костей (ананас - ценный источник меди, которая предотвращает резорбцию кости или всасывание разрушенных костных клеток в кровь).

Все вышеперечисленное делает ананас довольно полезным фруктов.

Вместе с тем исследователи настаивают на важности того, чтобы следить за размерами порций - слишком большое его количество может вызвать нежелательный скачок уровня сахара в крови.

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