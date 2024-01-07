В налоговой раскрыли подробности по «сбору на богатство» с белорусов 1 7.01.2024, 13:50

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Что важно знать работникам и нанимателям?

С 1 января в Беларуси ввели «сбор на богатство». Налоговики рассказали, с каких доходов его будут взимать, а с каких — нет.

Напомним, чиновники ввели повышенный налог для тех, кто зарабатывает больше 200 тысяч рублей в год. Такие люди должны платить подоходный налог в 25% с суммы превышения вместо нынешних 13%. Речь о доходах от дивидендов, по трудовым договорам, а также по гражданско-правовым договорам. Фактически можно говорить о введении в Беларуси «налога на богатство». Получается, что ежемесячный доход должен быть больше 16 667 рублей, чтобы попасть на повышенный налог.

В МНС уточняют, что не подпадают под повышенную налоговую ставку некоторые дивиденды. К примеру, резидентам компаний Парка высоких технологий, подоходный налог для которых взимается по ставке 9%, а также резидентам индустриального парка «Великий камень» (сбор по нулевой ставке).

Также не будут учитывать доходы по некоторым трудовым договорам. Среди них — работники компаний-резидентов ПВТ, а также индустриального парка «Великий камень». Также это касается компаний и ИП, которые зарегистрированы с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2025-го на территории юго-восточного региона Могилевской области (это специальная зона с преференциями).

Также не будут подпадать под повышенную налоговую ставку доходы от дивидендов, выплат по трудовым договорам (а также по гражданско-правовым), если работы и услуги были оказаны до 1 января 2024 года, а деньги получены позже.

«Установление ставки подоходного налога в размере 25% не вносит никаких изменений в порядок исчисления, удержания и перечисления в бюджет подоходного налога налоговыми агентами (нанимателями. — Прим. ред.), — отмечают в МНС. — То есть несмотря на превышение в течение 2024 года начисленного дохода размера в 200 000 рублей, налоговый агент не производит исчисление подоходного налога по ставке в размере 25%».

Проще говоря, работодателям не нужно будет высчитывать у сотрудника налог по повышенной ставке, этом будут заниматься сами налоговики после представления работником декларации по подоходному налогу с физлиц за нынешний год (это нужно будет сделать в 2025-м).

«Срок представления налоговой декларации при получении доходов, облагаемых по ставке в размере 25%, — не позднее 31 марта 2025 года. Срок доплаты налога по ставке в размере 25% — не позднее 1 июня 2025 года», — уточняют в МНС.

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