Bild: Зимнее наступление РФ провалилось 1 9.01.2024, 17:33

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Российская армия застряла.

С тех пор, как российские силы начали наступление в Донецкой и Харьковской областях, прошло уже три месяца. Пока что российским военным не удалось ничего добиться, не считая гибели тысяч собственных солдат и потери более 400 единиц боевой техники. Россия всё так же далека от захвата Купянска в Харьковской области и Авдеевки в Донецкой области, как и в октябре прошлого года. Такое мнение высказал военный обозреватель BILD Юлиан Репке.

К северу от Авдеевки российские солдаты завязли у небольшого села Петровское — украинская армия удерживает оборону там с помощью дронов-камикадзе и бронетранспортёров Bradley. Несколько месяцев на этом участке фронта не происходит серьёзных изменений, поэтому россияне пока что не могут окружить Авдеевку.

К северу от Купянска, который украинские войска освободили осенью 2022 года, российская армия застряла у села Синьковка. Здесь танковые роты ВС РФ одна за другой натыкаются на минные поля, теряя технику. С российскими солдатами здесь в первую очередь борются с помощью кассетных боеприпасов и гранат, которые сбрасываются с дронов.

Остаётся открытым вопрос о том, как долго Украина сможет сдерживать наступление российской армии и хватит ли бойцам ВСУ боеприпасов для этого. За российскими атаками с участием тысяч солдат в ноябре и декабре последовали более мелкие столкновения, которые продолжаются на протяжении последней недели. России, очевидно, придётся снова собирать резервы, прежде чем она сможет в очередной раз перейти в наступление.

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