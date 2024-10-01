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Россия и Пакистан переходят на бартер

  • 1.10.2024, 14:57
Россия и Пакистан переходят на бартер

Чечевицу будут менять на мандарины.

Компании из России и Пакистана запустили механизм бартерной торговли, соглашение об этом было подписано на полях первого Пакистано-российского торгово-инвестиционного форума в Москве во вторник, сообщило во вторник агентство ТАСС.

Российская компания Астарта-Агротрейдинг будет экспортировать нут и чечевицу в обмен на мандарины и рис от пакистанской Meskay + Femtee Trading Company.

В рамках соглашения российская компания поставит 20.000 тонн нута, в то время как пакистанская - 20.000 тонн риса, говорится в соглашении.

В рамках еще одного контракта российская сторона поставит 15.000 тонн нута и 10.000 тонн чечевицы в обмен на 15.000 тонн мандаринов и 10.000 тонн картофеля.

«Россия и Пакистан испытывают определенные трудности в проведении взаимных платежей. Поэтому две компании приняли решение запустить механизм бартерной торговли», - цитирует ТАСС заместителя министра торговли Пакистана Насира Хамида.

Бартерные схемы торговли, при которых не используются денежные переводы и банковские платежи, помогают компаниям избегать лишнего внимания со стороны западных контролеров, отслеживающих соблюдение санкций, говорят эксперты.

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