закрыть
1 октября 2024, вторник, 23:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси браконьеры охотились с вертолета

  • 1.10.2024, 23:44
В Беларуси браконьеры охотились с вертолета

Были задержаны 19 человек.

Весной в Витебской области за браконьерство и незаконный оборот огнестрельного оружия задержали 19 человек. Они охотились в том числе с вертолета и застрелили бурого медведя. Спустя полгода расследование завершилось. «Онлайнер» рассказывает подробности.

Как сообщает Следственный комитет, в марте 2023 года группа из четырех человек организовали в Витебской области охоту на диких животных, в том числе на краснокнижников. Для этого в Витебской областной организационной структуре ДОСААФ был арендован вертолет.

«Первой целью браконьеров стал бурый медведь — редкое и находящееся под угрозой исчезновения животное. Выследив зверя, 42-летний и 36-летний участники преступной группы сделали около десятка выстрелов из ружья „с воздуха“, в результате чего медведь был убит выстрелом в голову. После этого мужчины разделали добычу и развезли мясо на автомобилях по местам своего проживания», — передает Следственный комитет.

На протяжении прошлого года обвиняемые устроили еще несколько охот. В декабре они убили трофейного лося, после чего опять разделили добычу между собой.

«Установлено, что за период своей преступной деятельности фигуранты выследили и убили не менее 6 животных: бурый медведь, четыре лося, из которых один трофейный, и краснокнижную сову. Общий ущерб окружающей среде составил порядка 90 тысяч белорусских рублей», — сказано в сообщении Следкома.

Основа группы состояла из пяти человек, остальные охотники присоединялись к ним позже.

Для выслеживания добычи использовался транспорт, квадрокоптеры, фотоловушки, современная оптика, приборы ночного видения и огнестрельное оружие. Часть фигурантов дела не имели разрешения на охоту и хранения огнестрельного оружия. Обо все этом было известно руководителю охоты.

В зависимости от роли каждого 13 охотникам были предъявлены обвинения по следующим статьям УК:

«Охота без надлежащего на то разрешения на животных, виды которых заведомо для виновного включены в Красную книгу Республики Беларусь, либо незаконная охота, повлекшая причинение ущерба в крупном размере».

«Незаконная охота, совершенная с использованием воздушного транспортного средства, или должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, повлекшая причинение ущерба в особо крупном размере».

«Незаконные перемещение (транспортировка) или разделка диких животных».

Расследование дела уже завершено. Материалы переданы в суд.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дефис на памятнике Виктору
Дефис на памятнике Виктору Ирина Халип
Все закручивается весьма стремительно
Все закручивается весьма стремительно Андрей Санников
Замкнуло систему
Замкнуло систему Владимир Халип
«Крымские дни» Лукашенко
«Крымские дни» Лукашенко Виталий Портников