В Беларуси браконьеры охотились с вертолета 1.10.2024, 23:44

Были задержаны 19 человек.

Весной в Витебской области за браконьерство и незаконный оборот огнестрельного оружия задержали 19 человек. Они охотились в том числе с вертолета и застрелили бурого медведя. Спустя полгода расследование завершилось. «Онлайнер» рассказывает подробности.

Как сообщает Следственный комитет, в марте 2023 года группа из четырех человек организовали в Витебской области охоту на диких животных, в том числе на краснокнижников. Для этого в Витебской областной организационной структуре ДОСААФ был арендован вертолет.

«Первой целью браконьеров стал бурый медведь — редкое и находящееся под угрозой исчезновения животное. Выследив зверя, 42-летний и 36-летний участники преступной группы сделали около десятка выстрелов из ружья „с воздуха“, в результате чего медведь был убит выстрелом в голову. После этого мужчины разделали добычу и развезли мясо на автомобилях по местам своего проживания», — передает Следственный комитет.

На протяжении прошлого года обвиняемые устроили еще несколько охот. В декабре они убили трофейного лося, после чего опять разделили добычу между собой.

«Установлено, что за период своей преступной деятельности фигуранты выследили и убили не менее 6 животных: бурый медведь, четыре лося, из которых один трофейный, и краснокнижную сову. Общий ущерб окружающей среде составил порядка 90 тысяч белорусских рублей», — сказано в сообщении Следкома.

Основа группы состояла из пяти человек, остальные охотники присоединялись к ним позже.

Для выслеживания добычи использовался транспорт, квадрокоптеры, фотоловушки, современная оптика, приборы ночного видения и огнестрельное оружие. Часть фигурантов дела не имели разрешения на охоту и хранения огнестрельного оружия. Обо все этом было известно руководителю охоты.

В зависимости от роли каждого 13 охотникам были предъявлены обвинения по следующим статьям УК:

«Охота без надлежащего на то разрешения на животных, виды которых заведомо для виновного включены в Красную книгу Республики Беларусь, либо незаконная охота, повлекшая причинение ущерба в крупном размере».

«Незаконная охота, совершенная с использованием воздушного транспортного средства, или должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, повлекшая причинение ущерба в особо крупном размере».

«Незаконные перемещение (транспортировка) или разделка диких животных».

Расследование дела уже завершено. Материалы переданы в суд.

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