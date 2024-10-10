«Движение на развал России приобретает все большую поддержку» 10.10.2024, 10:54

За два года произошли сногсшибательные сдвиги.

В Вильнюсе состоялся 13-й «Форум свободной России», который существенно отличался от предыдущих. Еще в начале полномасштабной войны российские оппозиционеры не соглашались с идеей, что победа Украины – это развал России.

Об этом «24 Каналу» рассказал народный депутат от партии «Слуга народа» Олег Дунда, добавив, что в предыдущие годы представители оппозиции говорили, что это невозможно. Зато Украина убеждена, что страна-агрессор распадется на регионы, которые имеют свою идентичность.

За два года произошли сногсшибательные сдвиги и форум это только подтвердил. Практически все спикеры, которые, например, родились в Петербурге или в Москве, наконец согласились с тем, что будущая украинская победа – это развал России.

Но говорится о распаде не только по национальным республикам, национальным признакам, а по региональным. Почти 90% российских оппозиционных политиков поддержали идею того, что регионы должны быть свободными.

«Более того, даже Илья Яшин написал, что имперскость надо уничтожать», – рассказал Олег Дунда.

«Движение на уничтожение российской империи, на ее развал приобретает все большую поддержку даже среди тех, кто его вообще никогда не поддерживал», – подчеркнул народный депутат.

Некоторые представители европейского общества, прежде всего среди военного командования, не публично в частных беседах, говорят, что нужно думать, что делать с российскими территориями, которые расположены на восточных границах НАТО.

«Это так же большой сдвиг. Они понимают, что пока существует Россия, до тех пор всегда будет угроза. Только развал этой страны на конкурентоспособные относительно небольшие государства может что-то изменить», – отметил Олег Дунда.

Он добавил, что военные, с которыми приходилось общаться, были из стран Балтии, восточной Европы. Но они могут продвигать важные тезисы дальше. Поэтому эта тенденция будет двигаться и на запад Европы.

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