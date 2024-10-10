В Беларусь прилетел второй МиГ-31К ВКС России 10.10.2024, 14:04

Приземлился на аэродроме «Мачулищи».

Днем 10 октября второй истребитель МиГ-31К ВКС РФ приземлился на аэродроме «Мачулищи», сообщает мониторинговая группа «Беларускі Гаюн».

Напомним, что вчера в Мачулищи уже прибыл один МиГ-31К ВКС РФ.

Именно истребители МиГ-31К могут нести на себе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» и способны запускать их на расстоянии до 2 000 км.

Истребителей типа МиГ-31К ВКС РФ не было в Беларуси последние 1,5 года — с 6 апреля 2023 года.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com