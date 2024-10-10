В Беларусь прилетел второй МиГ-31К ВКС России
- 10.10.2024, 14:04
Приземлился на аэродроме «Мачулищи».
Днем 10 октября второй истребитель МиГ-31К ВКС РФ приземлился на аэродроме «Мачулищи», сообщает мониторинговая группа «Беларускі Гаюн».
Напомним, что вчера в Мачулищи уже прибыл один МиГ-31К ВКС РФ.
Именно истребители МиГ-31К могут нести на себе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» и способны запускать их на расстоянии до 2 000 км.
Истребителей типа МиГ-31К ВКС РФ не было в Беларуси последние 1,5 года — с 6 апреля 2023 года.