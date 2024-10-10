закрыть
10 октября 2024, четверг, 18:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Крупный банк изменил условия по рублевым вкладам

  • 10.10.2024, 18:06
Крупный банк изменил условия по рублевым вкладам

Подробности.

«Беларусбанк» повысил ставки по вкладам в рублях. По некоторым депозитам они доходят до 14% годовых. Об этом сообщается на сайте финучреждения.

Изменение ввели с 10 октября. Ставки повысили по срочным депозитам в рублях. Для некоторых вкладов новые клиенты смогут получить доходность до 14% годовых. Но ставки увеличили только для вновь открытых вкладов. То есть они не изменятся по уже открытым вкладам.

По вкладу «Сберегай онл@йн» — на 1,8 процентного пункта до 10,3% годовых и на 0,8 процентного пункта до 11,3% годовых для вариантов со сроком размещения 4 и 7 месяцев соответственно, пишет издание Myfin.

«Дамский к@приз (безотзывный)» стал выгоднее на 0,5 процентного пункта — до 14% годовых для варианта со сроком 24 месяцев. «Безотзывный для нерезидентов» — на 2,5 процентного пункта — до 10% годовых, на 1,5 процентного пункта до 10,5% годовых и на 1 процентный пункт до 11% годовых для вариантов со сроком 3, 6 и 9 месяцев соответственно.

Последнее значительное изменение условий по вкладам банк проводил в октябре 2023 года. За счет этого за прошедший год доходность депозитов увеличилась на 1,5%.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Альянс диктаторов должен быть разрушен
Альянс диктаторов должен быть разрушен Леонид Невзлин
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина?
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина? Александр Коваленко
Мы с россиянами вовсе не братья
Мы с россиянами вовсе не братья Наталья Радина
Дальше Заречья не увезут
Дальше Заречья не увезут Ирина Халип