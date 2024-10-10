Крупный банк изменил условия по рублевым вкладам 10.10.2024, 18:06

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«Беларусбанк» повысил ставки по вкладам в рублях. По некоторым депозитам они доходят до 14% годовых. Об этом сообщается на сайте финучреждения.

Изменение ввели с 10 октября. Ставки повысили по срочным депозитам в рублях. Для некоторых вкладов новые клиенты смогут получить доходность до 14% годовых. Но ставки увеличили только для вновь открытых вкладов. То есть они не изменятся по уже открытым вкладам.

По вкладу «Сберегай онл@йн» — на 1,8 процентного пункта до 10,3% годовых и на 0,8 процентного пункта до 11,3% годовых для вариантов со сроком размещения 4 и 7 месяцев соответственно, пишет издание Myfin.

«Дамский к@приз (безотзывный)» стал выгоднее на 0,5 процентного пункта — до 14% годовых для варианта со сроком 24 месяцев. «Безотзывный для нерезидентов» — на 2,5 процентного пункта — до 10% годовых, на 1,5 процентного пункта до 10,5% годовых и на 1 процентный пункт до 11% годовых для вариантов со сроком 3, 6 и 9 месяцев соответственно.

Последнее значительное изменение условий по вкладам банк проводил в октябре 2023 года. За счет этого за прошедший год доходность депозитов увеличилась на 1,5%.

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