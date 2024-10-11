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Хоккейное минское «Динамо» прервало серию поражений

  • 11.10.2024, 2:09
Хоккейное минское «Динамо» прервало серию поражений

Обыграли одного из топов КХЛ.

10 октября минское «Динамо» победило в Санкт-Петербурге местный СКА и прервало неудачный для себя отрезок в Континентальной хоккейной лиге.

Итоговый счет матча со СКА — 4:2 в пользу минчан. Преимущество «Динамо» по броскам было и вовсе огромным — 39:23. Первую шайбу в сезоне в составе беларусской команды забросил звездный новичок Вадим Шипачев. Также дублем отметился Илья Усов, передает «Зеркало».

До этого у «Динамо» было три поражения подряд — «зубры» уступили череповецкой «Северстали» (2:3, буллиты), хотя вели с перевесом в два гола, аутсайдеру лиги последних лет «Сочи» (2:3) и все тому же СКА (0:3). После 13 матчей у минчан 15 очков. Они занимают седьмое место в конференции — в плей-офф попадет восьмерка лучших. Всего команды проведут в регулярном чемпионате по 68 игр.

Напомним, с момента заявки в КХЛ с сезона-2008/09 «Динамо» восемь раз участвовало в плей-офф, но ни разу не преодолевало первую стадию. Перед началом нынешнего чемпионата в клубе очень хотели изменить традицию.

«Планы и задачи у нас высокие и серьезные — как минимум пройти первый раунд [плей-офф]. Думаю, с этим составом мы должны порадовать наших болельщиков», — заявил 19 августа заместитель гендиректора клуба Олег Антоненко.

Ему вторил гендиректор Артем Каркоцкий 27 августа: «Надеемся, что удастся пройти как можно дальше. Сделать сезон историческим. Задача — пройти как можно дальше, сделать шаг вперед. У всех большие надежды. Все делается, чтобы задачи выполнить».

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