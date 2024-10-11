Политолог: Завершена подготовительная работа по отстранению Лукашенко от власти
- 11.10.2024, 8:50
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К диктатору приставили доктора из Москвы.
«Политбюро» завершило подготовительную работу для отправки в отставку Лукашенко, пишет белорусский политолог Дмитрий Болкунец:
— Выполнено:
Зачистили внутреннее поле
Обновили «конституцию»
Приняли пакет законов о гарантиях ушедшему в отставку «президенту» и членам его семьи
Провели стерильные «выборы» в «парламент»
Зарегистрирован Фонд «первого президента Республики Беларусь» - «Фонд Первого»
Создали новый искусственный орган - ВНС исключительно для избрания председателем одного человека
Создали аппарат под ВНС в составе около 30 человек (параллельная администрация «президента»)
Построили в центре Минска новую резиденцию для председателя ВНС
Прикрепили доктора из Москвы
Отпраздновали 30-летие с момента прихода к власти
Отпраздновали 70-летие со дня рождения
Вручили орден Святого апостола Андрея Первозванного
Согласовали замену
Смотрим, следим.