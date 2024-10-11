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Политолог: Завершена подготовительная работа по отстранению Лукашенко от власти

  • 11.10.2024, 8:50
  • 3,740
Политолог: Завершена подготовительная работа по отстранению Лукашенко от власти

К диктатору приставили доктора из Москвы.

«Политбюро» завершило подготовительную работу для отправки в отставку Лукашенко, пишет белорусский политолог Дмитрий Болкунец:

— Выполнено:

Зачистили внутреннее поле

Обновили «конституцию»

Приняли пакет законов о гарантиях ушедшему в отставку «президенту» и членам его семьи

Провели стерильные «выборы» в «парламент»

Зарегистрирован Фонд «первого президента Республики Беларусь» - «Фонд Первого»

Создали новый искусственный орган - ВНС исключительно для избрания председателем одного человека

Создали аппарат под ВНС в составе около 30 человек (параллельная администрация «президента»)

Построили в центре Минска новую резиденцию для председателя ВНС

Прикрепили доктора из Москвы

Отпраздновали 30-летие с момента прихода к власти

Отпраздновали 70-летие со дня рождения

Вручили орден Святого апостола Андрея Первозванного

Согласовали замену

Смотрим, следим.

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