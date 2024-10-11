«Была офисным трудоголиком и однажды выгорела» 11.10.2024, 9:18

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Белоруска рассказала, как уволилась и построила цветочный бизнес.

Может ли выращивание и продажа цветов приносить стабильный доход и стать основным способом заработка? Что же нужно для этого и когда окупятся вложения? Об этом Myfin.by рассказала хозяйка небольшой цветочной фермы Ольга Карпенко.

«А что, так можно зарабатывать?»

Ольга Карпенко — хозяйка небольшой цветочной фермы «Шалёны Агурок», расположенной в Ивановском районе Брестской области. Ферма специализируется на производстве свежесрезанных сезонных цветов (весенних луковичных, анемонов и ранункулюсов, антирринума, подсолнухов, гладиолусов, георгин и других), а также их поставках в магазины Минска.

— Всю сознательную жизнь, за исключением последних нескольких лет, я была абсолютно городским человеком: выросла в Гомеле, много лет прожила в Минске. Была офисным трудоголиком и однажды, дослужившись до должности директора по маркетингу международной группы компаний… выгорела. Смена ритма жизни, «заземленность» стали для меня физической необходимостью. И весной 2020 года с мужем Александром мы переехали из Минска в полесскую глубинку, — рассказывает Ольга.

Тогда и посадила свои первые цветы, но исключительно для себя как антистрессовое средство. Мой опыт цветовода был равен нулю, гуглила каждый свой шаг и так наткнулась в интернете на аккаунты зарубежных цветочных ферм. «А что, так можно зарабатывать деньги?» — была удивлена и восхищена одновременно.

Один аккаунт, на который подписалась в соцсетях, принадлежит американке Эрин Бензакейн, владелице самой узнаваемой в мире цветочной фермы. Каждый год Эрин и ее команда проводили (и проводят) дистанционный обучающий курс для начинающих фермеров. Кроме платного обучения, они на конкурсной основе предлагали несколько стипендий. Я приняла участие в конкурсе осенью 2020 года и — о чудо! — выиграла бесплатное место на курс-2021.

Тогда же, осенью 2020-го, мы с мужем, который полностью меня поддержал, купили 23 сотки земли. Это и стало началом создания цветочной фермы.

«Местные покупатели отнеслись сдержанно»

Поначалу я и не думала о реализации цветов в крупных городах. Хотелось развивать какой-то камерный проект. Предполагала, что буду локально продавать готовые букеты. Но местные жители очень сдержанно отнеслись к сезонным цветам, предпочитая бордовые импортные розы в фольгированной упаковке. Пришлось переориентироваться на Минск и на оптовые предложения — возить готовые букеты на такое расстояние, конечно, нецелесообразно.

Сегодня наши покупатели — это цветочные магазины и букетные мастерские столицы. Иногда случается поработать с декораторами-оформителями мероприятий и с крупными оптовиками, но все же именно магазины — самый комфортный для нас вариант.

Нашла покупателей следующим образом: отобрала пул минских цветочных мастерских, работы которых зашли мне как потенциальному покупателю. Затем написала им в мессенджеры, попросила контакты лиц, принимающих решения о закупках. И уже с этими людьми договаривалась о первой поставке своих цветов.

«Сумма всех затрат варьируется от 4000 до 50 000 долларов»

Как и в любом другом бизнесе, размер инвестиций в цветоводстве зависит от масштабов самой фермы. Одно дело, если вы решили выращивать цветы на шести сотках своего дачного участка и раз в неделю продавать букеты на местном рынке, и совершенно другое — строительство теплиц на участке размером в гектар.

Также важно, готовы ли вы оплатить услуги обученных профессионалов и делегировать им часть своей работы, или же такой возможности нет, и вы будете делать все самостоятельно (для бизнеса это дешевле, но для окупаемости вложений довольно медленный вариант).

Например, теплицу на металлическом каркасе площадью 70 м² мы с мужем строили сами. За аналогичный готовый вариант производитель запросил 2000 долларов, а нам на начальном этапе развития бизнеса очень хотелось минимизировать расходы. В итоге мы потратили около 500 долларов и шесть месяцев — от момента проектирования до того, как накрыли теплицу пленкой. Строили в перерывах на другие работы по ферме, разумеется.

Кроме того, нужно быть готовым потратиться на аренду/покупку земли, на приведение ее к годному для земледелия состоянию (порой даже к корчеванию деревьев). На химический анализ почвы, на удобрения, на мотоблок или мини-трактор, на систему капельного полива, агроткань и спанбонд, дуги и сетку-поддержку, средства от вредителей и болезней, садовые инструменты, рассадные кассеты, на грунт для рассады, полки и фитолампы, холодильник для цветов и, конечно, на посадочный материал.

Сумма всех затрат может варьироваться от 4000 до 50 000 долларов (и даже больше). Если финансовые возможности небольшие, можно рассмотреть для начала подержанный культиватор, недорогой участок земли в глуши, можно не покупать сразу дорогостоящие луковичные культуры и самостоятельно построить теплицы, как это сделали мы.

Также цветочному фермеру нужна определенная база знаний, ведь любительское садоводство и профессиональное выращивание цветов на срезку — это разные вещи (пусть порой со стороны так и не кажется). Как я уже говорила, дистанционное обучение у зарубежных специалистов обошлось мне в свое время бесплатно. Но вообще такой курс стоит порядка 2000 долларов. Специализированные обучающие программы есть и у российских коллег, стоимость колеблется от 600 до 1000 рублей. А чем больше цветочное фермерство набирает популярность, тем больше полезной информации о нем появляется в свободном доступе.

Оформить такую деятельность можно разными способами. Например, те, кто продает цветы на местных рынках, могут работать как самозанятые. Люди, заинтересованные в крупных объемах производства, могут взять землю в аренду у государства и организовать крестьянско-фермерское хозяйство. Важно понять, какой путь развития наиболее близок именно вам, ну и взять консультацию у юристов и налоговых консультантов, конечно.

Я оформилась как индивидуальный предприниматель. Ежеквартально плачу подоходный налог 20%, один раз в год — взносы в ФСЗН.

«Закупка до 10 000 луковиц на сезон для маленькой фермы»

В устойчивый плюс мы начали выходить только в этом сезоне.

Все дело в том, что ферма требует серьезных регулярных вложений. Скажем, начала хорошо продаваться какая-то луковичная культура — можно в разы увеличивать объемы посадок, а значит, нужно увеличить и объем закупки луковиц. Стало больше цветов — нужно решать вопрос с их временным хранением, следовательно, надо оборудовать изолированное помещение под цветочный холодильник и так далее.

Но главные ежегодные затраты — это осенняя закупка посадочного материала. Предзаказ на корни и луковицы оформляется за год до предполагаемого урожая (например, цветы, которые зацветут весной 2025-го, я заказала в апреле этого года); при этом многие поставщики берут 30% предоплату (и это без гарантии, что необходимые тебе сорта обязательно придут). Осенью же происходит поставка и основной расчет.

Для примера: стоимость луковицы тюльпана в мелком опте составляет от 150 до 180 долларов за ящик, зависит от сорта и импортера. За последние 2−3 года она возросла практически в два раза, в следующем году вырастет еще из-за новых санкций и запрета ввоза посадочного материала из Евросоюза в Беларусь. В среднем маленькая цветочная ферма закупает до 10 000 луковиц в сезон, это около 3000 долларов. Луковицы тюльпанов для нас однолетники и требуют ежегодной закупки. Или гладиолусы — 140 долларов за ящик из России, плюс оформление товаросопроводительных документов и доставка громоздких ящиков — эти расходы увеличат цену посадочного практически вдвое. Семена тоже недешевые. Например, стоимость гибридного подсолнечника для профессиональной срезки — около 250 рублей за 1000 штук. Или георгин — основной фермерский цветок. В Беларуси срезочные сорта можно найти только поштучно у коллекционеров для последующего размножения, и одна деленка редкого в наших краях сорта будет стоить 25−30 рублей.

Самые существенные ежемесячные (или даже еженедельные траты) — это расходы на доставку цветов в Минск. В отличие от импортных цветов, которые трамбуются в прямоугольные пачки и транспортируются «на сухую», мы отправляем свежесрезанные цветы в специальных транспортировочных пойниках «на воде». Конечно, такой метод доставки требует большей осторожности, а вместимость транспортного средства снижается в разы. Зато наши цветы сразу готовы к продаже и не требуют от флористов дополнительных манипуляций вроде зачистки и нескольких часов отпаивания. Обходится нам такая доставка от 0,45 до 0,65 рублей за стебель в зависимости от загрузки автомобиля.

«Зимой тоже работы хватает»

Сезон активной срезки цветов длится на ферме с апреля по октябрь и ограничен погодными условиями (наша теплица неотапливаемая). В этот же период ферма получает доход, с которого в идеале необходимо накопить «подушку безопасности». И в этом сезоне мы-таки накопили. В предыдущие годы в межсезонье нас «кормил» доход мужа (он работал в другой, не связанной с земледелием сфере).

Но и в период, когда заканчивается срезка, ферма не впадает в спячку и объем работ по-прежнему велик.

До момента, пока не промерзнет почва и/или не выпадет снег, нужно выкопать георгины. Это не быстро: у клубней легко травмируются корневые шейки, поэтому они копаются вилами вручную. Надо зачистить грядки с однолетниками, посеять озимые культуры и высадить весенние луковичные. После этого нужно вымыть, поделить, протравить и заложить на хранение клубни георгин. И уже в январе начинается сев рассады на новый сезон.

«То снег в июне, то проблемы с поставками»

Поговорим о небанальных трудностях. Весь посадочный материал (семена, клубни, луковицы) производится за рубежом. И вот уже который год у импортеров возникают различные проблемы с его поставками. Это, конечно, сказывается на ассортименте, цене и качестве посадочного материала.

Что касается погоды, мы находимся в зоне рискованного земледелия: то снег в июне, то шторм в июле, то засуха в августе. Это, кстати, одна из причин, по которым ферма не уходит в монокультуру, чтобы можно было в случае неурожая одних цветов подстраховаться другими.

В начале пути я не подозревала о том, что придется работать без отпуска, выходных, по ночам и в любых погодных условиях. Красивые картинки фермерских аккаунтов в соцсетях такого не предвещали.

Хотя в этом сезоне мы начали с малого и на несколько часов раз в неделю-две уезжаем с мужем в мини-путешествия по региону.

«Неудачи теперь не оплакиваю, а конспектирую»

Раньше любую мелкую неудачу я воспринимала очень лично. Цветы прихватило заморозком, соседский кот нагадил в свежезасеянную грядку, муж случайно сломал бутон — рыдала. За 15 лет работы в офисе столько не плакала, сколько за первое лето цветоводства. Сейчас ко всему отношусь как к опыту и конспектирую на будущее: погнуло ветром стебли — усилить культуру сеткой-поддержкой, прижгло солнцем листья — высадить в полутень, и так далее.

А еще на старте я и не подозревала, что семена и клубни/луковицы, которые продают в массмаркете (интернет-магазинах и садовых центрах), чаще всего не подходят для профессиональной срезки. Чего только у меня из них не вырастало — от «ничего» до дичайшего пересорта и даже крапивы. К сожалению, купить профессиональный посадочный материал практически невозможно: к нам его не импортируют.

Поэтому сейчас оптом в Беларуси закупаю только весенние луковичные и отдельные семена цветов. Клубни георгин ищу поштучно у коллекционеров и потом пару лет оздоравливаю и размножаю до создания достаточного стока. Остальной посадочный беру у российских поставщиков.

И да, по сравнению с первым и вторым сезонами ассортимент цветов не расширился, а сократился. В нашем бизнесе хотеть вырастить все и сразу — типичная ошибка новичка, с опытом приходит понимание того, какие культуры подходят и твоим покупателям, и микроклимату твоего участка одновременно.

Сегодня мы все больше стремимся к тому, чтобы процессы на ферме стали менее трудозатратными и более технологичными. А также чтобы появилась возможность больше времени уделять себе и отдыху.

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