ЕС отложил введение новой системы въезда и выезда 1 11.10.2024, 9:30

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Она должна была вступить в силу 10 ноября.

Еврокомиссия отложила введение Системы въезда/выезда (EES) — автоматизированного реестра для путешественников, который должен был вступить в силу 10 ноября, сообщает Euronews.

Как рассказала комиссар по внутренним делам Илва Йоханссон по окончании встречи министров внутренних дел стран ЕС, три страны — члена ЕС признались, что еще не готовы к переходу на новую систему. Ранее дипломаты в Брюсселе говорили, что речь идет о Германии, Франции и Нидерландах.

— У нас также есть некоторые опасения по поводу устойчивости системы, — добавила еврокомиссар, предложив поэтапный подход, который позволит внедрять EES «шаг за шагом».

Что такое EES

EES представляет собой автоматизированную систему регистрации граждан государств, не входящих в ЕС, которые прибывают с краткосрочными визитами. Как говорится на официальном сайте Евросоюза, регистрировать в ней будут как въезжающих по краткосрочной визе, так и тех, у кого есть право безвизового въезда.

Сообщалось, что после приведения системы в действие посетители по прибытии должны будут предъявлять паспорта, а также фотографироваться и делать электронный скан отпечатков пальцев. Все въезды и выезды из беспаспортной Шенгенской зоны будут фиксироваться.

Где должна заработать EES

Использовать EES согласились 28 стран: Австрия, Бельгия, Болгария, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Швейцария.

Некоторые страны Евросоюза, а именно Хорватия, Кипр и Ирландия, не присоединились к EES.

И напротив, в проект вошли несколько государств, которые не являются членами ЕС. Это Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн.

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