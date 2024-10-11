закрыть
11 октября 2024, пятница, 10:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ЕС отложил введение новой системы въезда и выезда

1
  • 11.10.2024, 9:30
  • 2,294
ЕС отложил введение новой системы въезда и выезда

Она должна была вступить в силу 10 ноября.

Еврокомиссия отложила введение Системы въезда/выезда (EES) — автоматизированного реестра для путешественников, который должен был вступить в силу 10 ноября, сообщает Euronews.

Как рассказала комиссар по внутренним делам Илва Йоханссон по окончании встречи министров внутренних дел стран ЕС, три страны — члена ЕС признались, что еще не готовы к переходу на новую систему. Ранее дипломаты в Брюсселе говорили, что речь идет о Германии, Франции и Нидерландах.

— У нас также есть некоторые опасения по поводу устойчивости системы, — добавила еврокомиссар, предложив поэтапный подход, который позволит внедрять EES «шаг за шагом».

Что такое EES

EES представляет собой автоматизированную систему регистрации граждан государств, не входящих в ЕС, которые прибывают с краткосрочными визитами. Как говорится на официальном сайте Евросоюза, регистрировать в ней будут как въезжающих по краткосрочной визе, так и тех, у кого есть право безвизового въезда.

Сообщалось, что после приведения системы в действие посетители по прибытии должны будут предъявлять паспорта, а также фотографироваться и делать электронный скан отпечатков пальцев. Все въезды и выезды из беспаспортной Шенгенской зоны будут фиксироваться.

Где должна заработать EES

Использовать EES согласились 28 стран: Австрия, Бельгия, Болгария, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Швейцария.

Некоторые страны Евросоюза, а именно Хорватия, Кипр и Ирландия, не присоединились к EES.

И напротив, в проект вошли несколько государств, которые не являются членами ЕС. Это Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Альянс диктаторов должен быть разрушен
Альянс диктаторов должен быть разрушен Леонид Невзлин
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина?
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина? Александр Коваленко
Мы с россиянами вовсе не братья
Мы с россиянами вовсе не братья Наталья Радина
Дальше Заречья не увезут
Дальше Заречья не увезут Ирина Халип