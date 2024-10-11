Украинский генерал: Завершить войну в 2025 году реально 1 11.10.2024, 9:58

Военный эксперт назвал условия.

Война в Украине действительно может завершиться в 2025 году, но для этого нужны будут сильные решения. Как рассказал в интервью OBOZ.UA экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко, нужна тяжелая военно-дипломатическая работа, которая включает улучшение ситуации на фронтах с одновременными наработками на военно-дипломатическом уровне по реализации Плана мира.

«По моему мнению, такая возможность, такая перспектива есть. Однако она требует соответствующих решений. Были надежды на «Рамштайн», но ситуация обострилась в связи с выборами в США и из-за погодных условий. Поэтому президенту приходится работать, распределяя эти вопросы по времени и странам», - отметил он.

Романенко добавил, что президент США Джо Байден принципиально не отказался от принятия серьезных решений, но вопрос в том, когда это произойдет.

Также он отмечает, что в октябре-декабре в пользу украинской армии может сыграть погода, поскольку наступать в таких условиях гораздо труднее, чем обороняться. В то же время США имеют возможность помогать Украине финансово, вооружениями, техникой и боеприпасами:

«Если сейчас, с одной стороны, мощно и быстро обеспечить Силы обороны Украины, а с другой - усилить мобилизацию, чтобы пополнить прежде всего бригады, которые воюют на линии соприкосновения, а также сформировать резервные бригады, тогда в этом году можно будет решить вопрос стабилизации фронта, то есть остановить продвижение противника и выйти на формирование резервных бригад, создание ресурса для деоккупационных процессов. А это будет побуждать Россию перейти к переговорному процессу».

Он также отметил, что Курская операция вряд ли повлияет на завершение войны, однако ее «можно использовать как серьезный актив в переговорном процессе в том случае, если сейчас нам будет оказана существенная помощь».

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