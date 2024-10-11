Reuters: Иран пригрозил разбомбить нефтяные объекты Саудовской Аравии
- 11.10.2024, 10:13
За помощь Израилю.
Иран предупредил Саудовскую Аравию и другие страны Персидского залива, что любая помощь Израилю в атаке на Исламскую республику приведет к ответным ударам по их нефтяным объектам, рассказали Reuters высокопоставленный иранский чиновник и один иранский дипломат.
Эту информацию подтвердил близкий к королевскому двору Саудовской Аравии аналитик Али Шихаба. «Иранцы заявили: «Если страны Персидского залива откроют свое воздушное пространство для Израиля, это будет актом войны», — сказал он. По его словам, Тегеран также предупредил Эр-Рияд, что реакция может последовать и от его союзников, например, Йемена или Ирака.
Потенциальная атака Израиля на Иран была в центре внимание на переговорах в среду, 9 октября, между фактическим правителем Саудовской Аравии наследным принцем Мохаммедом бин Салманом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи, говорит один из источников Reuters.
После этого Саудовская Аравия, Катар, и ОАЭ уведомили США, что не разрешат Израилю пользоваться их воздушным пространством и военной инфраструктурой для атаки на Иран.
При этом три источника Reuters в Персидском заливе говорят, что Израиль может нанести удары по территории Иордании или Ирака, но использование воздушного пространства Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ для этого «стратегически не нужно». Как отмечают аналитики, Израиль может использовать дозаправку в воздухе, которая позволит истребителя пролетать над Красным морем в Индийский океан, направиться в Персидский залив, а затем вернуться.
Несмотря на наличие противоракетной обороны и комплексов Patriot, охрана всех нефтяных объектов в Персидском заливе остается сложной задачей, поэтому основной подход остается дипломатическим — дать понять Ирану, что страны региона «не представляют угрозы», говорят источники Reuters.
«Мы окажемся в эпицентре ракетной войны. Существует серьезная обеспокоенность, особенно если Израиль нанесет удар по нефтяным объектам Ирана», — сказал один из собеседников агентства в Персидском заливе.
Атака на нефтяные объекты в Саудовской Аравии или ОАЭ может привести к проблемам с поставками нефти на мировой рынок. Так, удар йеменских хуситов по нефтяным месторождениям саудовской Aramco в 2019 году остановила более 5% мировых поставок сырья. В то же время удары по нефтяной инфраструктуре Ирана могут негативно сказаться на Китае, который является крупнейшим потребителем иранской нефти, а также на кандидате в президенты США от демократов Камале Харрис, поскольку цены на нефть резко вырастут, пишет Reuters.