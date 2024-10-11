Только одна версия1
- Виктор Шендерович
- 11.10.2024, 10:32
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Убийства «политических» в российских тюрьмах и СИЗО стали делом обыденным.
У меня есть только одна версия гибели молодой украинской журналистки на этапе в российской тюрьме, перед самым обменом: она собиралась что-то рассказать об этой тюрьме…
Слов в очередной раз нет.
А убийства «политических» в российских тюрьмах и СИЗО стали делом обыденным.
У кого крепкие нервы – погуглите в этом контексте слово «Ессентуки»…
Виктор Шендерович, «Фейсбук»