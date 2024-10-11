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Только одна версия

1
  • Виктор Шендерович
  • 11.10.2024, 10:32
  • 1,956
Только одна версия

Убийства «политических» в российских тюрьмах и СИЗО стали делом обыденным.

У меня есть только одна версия гибели молодой украинской журналистки на этапе в российской тюрьме, перед самым обменом: она собиралась что-то рассказать об этой тюрьме…

Слов в очередной раз нет.

А убийства «политических» в российских тюрьмах и СИЗО стали делом обыденным.

У кого крепкие нервы – погуглите в этом контексте слово «Ессентуки»…

Виктор Шендерович, «Фейсбук»

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