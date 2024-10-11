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В Украине раскрыта схема вывоза людей в оккупированный Донецк через Беларусь

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  • 11.10.2024, 10:51
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В Украине раскрыта схема вывоза людей в оккупированный Донецк через Беларусь

Подозреваемым грозит от 7 до 9 лет лишения свободы.

Схема незаконного вывоза людей из Украины в оккупированный Россией Донецк раскрыта правоохранительными органами, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Утверждается, что преступная группа осуществляла нелегальные пассажирские перевозки из Киева через территорию Польши, Беларуси и России.

В группу входили жители Донецкой области, которые действовали «вместе с сообщниками», говорится в сообщении.

«Схема работала через закрытую группу в мессенджере, где размещались объявления о рейсах. Пассажиры сначала выезжали в Польшу, оттуда следовали в Беларусь, затем авиарейсом «Минск — Москва» попадали в Россию, а оттуда автобусом — в Донецк. Стоимость такой «услуги» составляла 350–400 евро», — отмечает киевская прокуратура.

«Организатору схемы и его сообщнице, жителям Донецкой области», предъявлено подозрение в совершении уголовного преступления, они помещены под домашний арест.

Сообщается, что подозреваемым грозит от 7 до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом заниматься определенной деятельностью до трех лет.

По данным надзорного ведомства, после российского военного вторжения в Украине раскрыто более 600 групп, занимавшихся незаконной переправкой людей через границу.

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