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Альтернативы у России нет

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  • Александр Коваленко
  • 11.10.2024, 11:00
  • 3,264
Альтернативы у России нет

О крушении самолета Як-130.

В Волгоградской области во время тренировочного полета потерпел крушение учебно-боевой самолет Як-130.

Предварительная причина — техническая неисправность. В целом, даже не удивительно.

Як-130, по состоянию на сегодня, это самый аварийный учебно-боевой самолёт. Не так давно, в мае, в Бангладеш разбился Як-130 из-за возгорания двигателя. И в этом тоже не было ничего удивительного.

Дело в том, что используемые Як-130 двигатели АИ-222−25, производились на московском ММПП «Салют» с 2004 года, совместно с запорожским МКБ «Прогресс» им. А.Г. Ивченко. Именно «Прогресс» являлся одним из разработчиков АИ-222−25, а на «Салюте» в основном занимались сборкой двигателей из уже, в основной массе, готовых деталей, приходящих из Украины.

После того как Россия вторглась в Украину в 2014-м, поставки деталей прекратились, и россияне у себя развернули не лицензионное, кустарное их производство. Именно из этих несертифицированных деталей и собираются нынешние АИ-222−25 для Як-130. Один сплошной несертифицированный кустарный самолёт.

Эффектом от выпуска самолетов с кустарно выполненными элементами, стало их регулярное упоминание в новостных лентах в хронике происшествий. А в 2021 года Ростех открыл первый сервисный центр для обслуживания двигателей самолетов Як-130 поскольку у самолётов фиксировалась в связи с интенсивной эксплуатацией, более быстрая выработка установленного ресурса силовой установки. Проще говоря, износ двигателя АИ-222−25 увеличен в несколько раз.

Конечно, это в условиях «интенсивной» эксплуатации вполне логично, но вот в том-то и дело, что количество налета часов на самолетах Як-130 не отличается феноменальной интенсивностью и ростом. То есть, износ был обусловлен некачественным, кустарным изготовлением двигателя.

Но альтернативы дефективным Як-130 у России как не было, так и не будет. И это не может не радовать.

Александр Коваленко, «Фейсбук»

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