Лукашенко идет по стопам Хрущева

Лукашенко идет по стопам Хрущева3
- 11.10.2024, 11:43
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Диктатор взялся за кукурузу.
Лукашенко заявил об отставании от Запада. Белорусская кукуруза уступает западным сортам и гибридам. Как сообщила его пресс-служба, он поехал знакомиться с результатами эксперимента в ОАО «Александрийское» , где посеяли по шесть сортов белорусской и иностранной селекцией.
«Если вы отстаете на 20 процентов [по урожайности] — это очень много. Нам надо высокоурожайные хорошие сорта», — сказал диктатор
Он в очередной раз потребовал от ученых результат и пообещал, что в ближайшее время разберется с ними по итогам работы комиссии, которая оценивает деятельность Академии наук.
Возможно, Лукашенко решил повторить знаменитую «кукурузную кампанию», развернутую советским правителем Никитой Хрущевым.