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Соболенко вышла в полуфинал турнира в Ухане

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  • 11.10.2024, 12:42
Соболенко вышла в полуфинал турнира в Ухане

Белоруска выиграла в четвертьфинале у представительницы Польши.

Арина Соболенко в эти дни выступает на соревнованиях категории WTA-1000 в китайском Ухане. 11 октября белоруска выиграла в четвертьфинале у представительницы Польши Магдалены Фрех — 6:2, 6:2.

Вторая ракетка мира Соболенко приехала в Ухань в роли главной претендентки на победу. Во-первых, лидер рейтинга Ига Свентек не заявилась на турнир. Во-вторых, Арина дважды брала титулы в этом китайском городе — в 2018 и 2019 годах.

Первый круг белоруска пропускала. Во втором раунде она была сильнее чешки Катерины Синяковой (37-й номер рейтинга) — 6:4, 6:4. В 1/8 финала Соболенко встречалась с теннисисткой из Казахстана Юлией Путинцевой (35). Первый сет Путинцева неожиданно легко выиграла — 6:1. Во второй партии завязалась борьба, но Арина сумела взять верх — 6:4. А в третьем сете она разгромила соперницу — 6:0.

В четвертьфинале с Фрех (27) у Соболенко не было особых проблем — 6:2, 6:2. За выход в финал вторая ракетка мира поспорит с американкой Коко Гауфф, которая занимает в рейтинге четвертую позицию.

Кроме Соболенко, никто из белорусок не выступал в Ухане в одиночном разряде.

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